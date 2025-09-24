3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Приемы граждан и выезды в коллективы: как депутат Галина Беляева помогает в решении проблем людей
У белорусских парламентариев есть ежемесячная практика - отойти от кабинетного законотворчества и окунуться в жизнь трудовых коллективов, своих избирателей. Это позволяет не только сделать срез проблем, но и выстроить порой недостающий диалог между простыми людьми и местной властью.
Один из таких диалогов прошел на Могилевском автомобильном заводе. Карьерная техника, которая сходит с его конвейеров, давно покорила мировые рынки. Грузоподъемность, маневренность - это то, что позволяет продукции быть востребованной и сейчас. И за каждым таким успехом стоят люди: инженеры, механики. И каждый будет услышан - главный лейтмотив выездных встреч депутатов.
"Такие встречи очень важны для нас, потому что там можно обратиться к конкретному человеку, чтобы он мог помочь", - поделилась ведущий инженер-конструктор Могилевского автомобильного завода Татьяна Парфенова.
Работа депутата парламента многоформатна. С одной стороны, мы разрабатываем законы, ратифицируем договора, а с другой стороны, жизнь этим законам дают люди. Каждый из них - это специалист в своей области, каждый из них дает тебе подсказку.
За 1,5 года работы в парламенте, говорит депутат, не раз приходилось использовать административный ресурс. Ведь некоторые проблемы жителей округа не решались ни с первого и даже ни со второго их обращения в инстанции.
Порой горожане берут ситуацию в свои руки. И инициатива, как в случае с жителями дома № 14 по ул. Фатина, в итоге стала примером для многих.
Активисты решили благоустроить двор. Обратились за поддержкой к парламентарию, затем откликнулась администрация района. В итоге это стало стартом для дальнейших преобразований.
"Заявления граждан в администрацию были рассмотрены. Могилевскому горисполкому данная дворовая территория предложена для строительства детской игровой и спортивной площадки", - отметил первый заместитель главы администрации Октябрьского района г. Могилева Юрий Бирчак.
Детский сад № 49 Могилева июльский ураган повредил немало деревьев (53 дерева) на его территории. Ликвидация стихии тогда объединила многих. Галина Беляева (она же еще и заслуженный учитель Беларуси, поисковик "ВИККРУ") подключила свой отряд "Т-34".
Галина Беляева:
"Остаться в стороне ты просто не имел права. Когда уже определенные площадки были расчищены, мы договорились, когда встретимся в следующий раз, чтобы посадить с нашим молодым подрастающим поколением новые саженцы".
Важно не только быть едиными, но и сохранить историческую память, считает парламентарий, к слову, историк по образованию. Один из ее новых проектов - восстановление памятных плит семьи Гортынских в Могилеве. Эти люди в свое время сделали немало для развития города. Подключилась "Белая Русь".
"Когда речь идет о нашем родном крае, о нашей приднепровской земле, о нашем родном городе Могилеве, то, естественно, эти проекты в первую очередь рассматриваются членами нашего общественного объединения", - обозначил председатель Могилевской областной организации РОО "Белая Русь" Александр Горошкин.
А вот такой популярный формат, как приемы граждан, говорят парламентарии, это для тех, до кого не дошли. Ведь архиважная задача - быть всегда в курсе, в том числе проблем. "Осуществляем прием граждан, работаем с трудовыми коллективами, с избирателями на местах. Но цель у нас одна - помочь людям", - подчеркнула Галина Беляева.
Активное участие в жизни своей малой родины - важная задача для парламентариев из областей. От этого зависит, насколько успешным будет их развитие. А ведь сильными регионами сильна и страна.