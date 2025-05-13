3.69 BYN
3.00 BYN
3.34 BYN
Противодействие беспилотникам отработают на учебных сборах в Брестской области
Вопросы противодействия беспилотникам будут отработаны во время учебного сбора по территориальной обороне в Брестской области.
Вопросы противодействия беспилотникам будут отработаны во время учебного сбора по территориальной обороне в Брестской области. По сообщению военного ведомства, сегодня стартовали плановые мероприятия с военнообязанными. В Минобороны уточняют, что основное внимание в ходе сбора будет уделено взаимодействию территориалов с частями Вооруженных Сил страны. В частности, это касается применения БПЛА.
Для Беларуси учебные маневры с территориальными войсками привычное дело, проходят они регулярно в разных регионах. Но территориальная оборона не входит в состав Вооруженных Сил Беларуси. А возглавляют структуры областные губернаторы и мэр Минска.