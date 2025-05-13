Противодействие беспилотникам отработают на учебных сборах в Брестской области

Вопросы противодействия беспилотникам будут отработаны во время учебного сбора по территориальной обороне в Брестской области.

Вопросы противодействия беспилотникам будут отработаны во время учебного сбора по территориальной обороне в Брестской области. По сообщению военного ведомства, сегодня стартовали плановые мероприятия с военнообязанными. В Минобороны уточняют, что основное внимание в ходе сбора будет уделено взаимодействию территориалов с частями Вооруженных Сил страны. В частности, это касается применения БПЛА.