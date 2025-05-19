Равные условия для всех - Караник заявил, что не должно быть утечек и вбросов на ЦТ и ЦЭ

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Все необходимые условия для проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования созданы, сообщил в понедельник заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Караник, сообщает Sputnik.

Он напомнил, что в стране была сформирована государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании для организации сдачи экзаменов - ЦЭ и ЦТ.

"Необходим действенный контроль, за исключением всех проявлений формализма, за проведением ЦТ и ЦЭ. Особенно это касается мероприятий по доставке, хранению, обеспечению секретности тестовых материалов, организации пропускного режима и идентификации личности участников", - сказал Караник на первом заседании госкомиссии.

Особое внимание вице-премьер, являющийся руководителем комиссии, обратил на работу с тестами в аудитории. По его словам, не должно быть никаких утечек и вбросов.

"Не должно быть неравных возможностей, скандалов о том, что тесты стали доступны до начала экзаменационного испытания. Основная задача комиссии - обеспечить равные условия для всех абитуриентов", - подчеркнул он.

Как и в прошлом году, ЦЭ и ЦТ будут проходить в единые сроки (26 и 29 мая) для всех выпускников как этого года, так и прошлых лет. Сдать тестирование поступающие в вузы смогут также 2 и 5 июня.

"Как меня уже проинформировали, все необходимые условия для проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования созданы. Те замечания, которые были выявлены по результатам репетиционного тестирования, своевременно устранены. Но считаю все равно необходимым Минобразования совместно с Мининформом в течение этой недели провести дополнительный комплекс мероприятий по информированию общественности по вопросам организации экзаменов, особенно в части запрещенных предметов", - поручил Караник.

Напомним, нововведением этого года стало то, что теперь телефоны и другие электронные устройства будут сдаваться при входе в пункт сдачи экзамена.

"Поэтому надо еще раз напомнить нашим абитуриентам, чтобы не было никаких эксцессов, связанных с тем, что кто-то забыл снять умные часы, выложить дополнительный телефон. Чтобы мы никого в процессе централизованного экзамена и централизованного тестирования не удаляли из аудитории за нарушение действующих правил", - добавил председатель госкомиссии.

Караник отметил, что в пунктах сдачи для абитуриентов должны быть созданы все необходимые условия: от проветривания помещения и наличия в достаточном количестве питьевой воды до обеспечения строгого пропускного режима и безопасности всех участников ЦЭ и ЦТ.