Резкий рост очередей фиксируется на белорусско-польской границе

На белорусско-польской границе очередь на въезд в Польшу за сутки стала длиннее на 390 транспортных средств: въезда ожидают свыше 1360 авто и 30 автобусов. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет.

После заявления Польши о закрытии границы с Беларусью значительно выросли очереди перед пунктами пропусками "Тересполь" (сопредельный "Брест") и "Кукурыки" ("Козловичи").

За 24 часа скопление легкового транспорта перед польским пунктом пропуска "Тересполь" выросло на 210 единиц. Въезда в Польшу ожидают 1360 авто и 30 автобусов. Сопредельная сторона приняла на свою территорию лишь 38 % легковушек от нормы.

По состоянию на 12:00 перед литовскими пунктами пропуска фиксируется 140 единиц легкового транспорта.

Перед польским погранпереходом "Кукурыки" въезда в Евросоюз ожидает 340 фур, на 180 больше чем вчера. Сопредельные контрольные службы приняли на свою территорию 59 % большегрузов от нормы.