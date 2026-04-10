3.74 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Роза Байрамлы: Молочная продукция из Беларуси в Азербайджане стала занимать особое место
От продуктов питания до промышленной продукции - расширяется сотрудничество Беларуси и Азербайджана. Взаимная торговля отражает устойчивый рост интереса и доверия со стороны потребителей.
Роза Байрамлы, старший советник Центра анализа международных отношений (Азербайджан):
"Молочная продукция из Беларуси стала занимать особое место. Она пользуется спросом. Помимо этого, есть спрос на древесину, минеральное топливо и масла, автотехнику".
Эксперт отметила повсеместное развитие экономического сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном. К слову, в 2025 году импорт Азербайджана из Беларуси составил около 348 млн долларов. "Это достаточно большая цифра. Жители Азербайджана заинтересованы в покупке белорусской продукции", - добавила Роза Байрамлы.