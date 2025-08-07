Сенсация под Витебском: рабочие песчаного карьера обнаружили бивень мамонта

Бивень мамонта обнаружили в 20 км от Витебска в песчаном карьере. Погрузчик поднял огромный предмет с глубины более 10 м. Рабочие, конечно, удивились такой находке и сразу сообщили о возможной сенсации в краеведческий музей.

Руслан Евсеев - тот самый водитель погрузчика, который нашел бивень. Он рассказывает, что это была обычная рабочая смена.

Сначала, говорит, с коллегами даже не поняли, что за предмет оказался на поверхности. Кстати, извлечь его удалось без повреждений. Сначала подумали, что это бревно, но когда полностью раскопали, поняли, что находка действительно удивительная. Сообщили мастеру, а он уже дальше начал звонить по инстанциям.

"Доступ к находке ограничили, как положено, сообщили руководству, а затем информация пошла выше. В карьере сразу возник ажиотаж, ведь такие предметы здесь еще никогда не находили. Когда этот фрагмент увидели, все были сильно удивлены. За столько лет существования карьера ничего подобного здесь не находили", - рассказал горный мастер Игорь Дьяковский.

Впервые обнаружена такая находка - бивень длиной более 3 м. Это прямое доказательство того, что он принадлежал взрослой особи. Открытие позволит исследователям больше узнать о прошлом Витебска и его окрестностей.

"Находка свидетельствует о том, что когда-то здесь обитала мамонтовая фауна, наиболее ярким представителем которой был мамонт. Те сложные процессы, которые происходили на этой территории, нашли отражение и в останках мамонтовой фауны. Я надеюсь, что дальнейшие исследования помогут собрать этот уникальный исторический пазл", - считает кандидат исторических наук Денис Юрчак.

"Бивни мамонтов находят не только здесь, но и практически по всей территории Беларуси. Особый интерес вызывает именно этот экземпляр, поскольку он один из самых крупных, обнаруженных в Республике Беларусь", - пояснил младший научный сотрудник Национального исторического музея Беларуси Максим Семижен.

Кстати, песчаные карьеры и берега Западной Двины - основные места находок костных останков мамонтов в Витебской области. В областном краеведческом музее собраны экспонаты из разных районов севера страны. У посетителей такие экспонаты вызывают особый интерес.

"В фондах Витебского областного краеведческого музея хранится 46 костных останков мамонта, поступивших к нам еще до Великой Отечественной войны. Еще 88 останков были найдены в период с 1945 по 2006 год", - рассказала ведущий научный сотрудник Витебского областного краеведческого музея Ирина Гаркуша.