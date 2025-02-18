3.54 RUB
3.26 USD
3.42 EUR
Сергеенко: Военно-патриотическое клубы - это мощное оружие в воспитании молодежи
Военно-патриотическое клубы - это мощное оружие в воспитании молодежи. Таким мнением поделился председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко. Только в Минской области создано около 1600 подобных классов. Ребят учат быть честными, дисциплинированными, храбрыми.
18 февраля депутаты посетили Центр патриотического воспитания молодежи "Вектор" в Жодино. За 26 лет работы здесь воспитали тысячи мальчишек и девчонок, настоящих патриотов страны.
Игорь Лазарев, руководитель Центра патриотического воспитания молодежи "Вектор":
"Ребята, которые приходят к нам, зачастую впервые сталкиваются с молотком, с гвоздем, с шуруповертом. Где-то нужно отверткой что-то прикрутить, сделать. Все это начинается здесь. Здесь они становятся мужчинами. Есть ребята из неполных семей. Я либо старшие товарищи даем им советы, которые ребятам нужны".
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Серьезный толчок развитию военно-патриотических клубов дал указ Президента, который был подписан в мае 2022 года и который определяет направление работы этих клубов. Деятельность формируется на основе созданных и утвержденных образовательных программ, которые проводятся во внеурочное время, с элементами спортивных соревнований, военных состязаний. Наверное, для каждого мальчишки сегодня интересно надеть форму, выйти строем, провести состязания с использованием учебного оружия. Соответственно, тем самым проводится огромная не только идеологическая работа, но и профориентационная работа".
Верность традициям, сохранение исторической памяти и благодарность героям - на этих постулатах воспитывались и воспитываются белорусы. Делегация депутатов почтила память Анастасии Куприяновой, партизанки и матери героев.