Сергеенко: Военно-патриотическое клубы - это мощное оружие в воспитании молодежи

Военно-патриотическое клубы - это мощное оружие в воспитании молодежи. Таким мнением поделился председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко. Только в Минской области создано около 1600 подобных классов. Ребят учат быть честными, дисциплинированными, храбрыми.

18 февраля депутаты посетили Центр патриотического воспитания молодежи "Вектор" в Жодино. За 26 лет работы здесь воспитали тысячи мальчишек и девчонок, настоящих патриотов страны.

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Игорь Лазарев, руководитель Центра патриотического воспитания молодежи "Вектор":

"Ребята, которые приходят к нам, зачастую впервые сталкиваются с молотком, с гвоздем, с шуруповертом. Где-то нужно отверткой что-то прикрутить, сделать. Все это начинается здесь. Здесь они становятся мужчинами. Есть ребята из неполных семей. Я либо старшие товарищи даем им советы, которые ребятам нужны".

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Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Серьезный толчок развитию военно-патриотических клубов дал указ Президента, который был подписан в мае 2022 года и который определяет направление работы этих клубов. Деятельность формируется на основе созданных и утвержденных образовательных программ, которые проводятся во внеурочное время, с элементами спортивных соревнований, военных состязаний. Наверное, для каждого мальчишки сегодня интересно надеть форму, выйти строем, провести состязания с использованием учебного оружия. Соответственно, тем самым проводится огромная не только идеологическая работа, но и профориентационная работа".