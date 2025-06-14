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Школьная форма дисциплинирует, сплачивает и экономит бюджет
Школьников ждут новации. Деловой стиль одежды с нового учебного года станет обязательным, а не рекомендательным. Исключение - уроки труда и физкультуры. Предприятия, которые отвечают за стиль и качество одежды школьников, уже приступили к пошиву. И уверяют, что выбор формы будет широкий.
Обязательный деловой стиль одежды
Рубашка и брюки - для мальчиков, сарафан или костюм - для девочек. Такой внешний вид для белорусских школьников уже привычен. К единому стилю шли поэтапно. В прошлом году больше 20 учреждений объединил пилотный проект, когда каждое учреждение стало узнаваемо по своему элементу, будь то жилет, галстук или просто эмблема. Проект прижился, поэтому в конце учебного года единый стиль одежды решено закрепить на законодательном уровне. В списке тех, кто опробовал новации на себе во время пилотного проекта, учащиеся СШ № 67 Минска. Форма синего цвета с нагрудным знаком - часть дресс-кода.
Татьяна Брель, директор СШ № 67 г. Минска:
"Школьная форма делового стиля говорит о том, что они учащиеся. Они вышли из детского сада, где свободный стиль, и пришли сюда для того, чтобы быть единой командой, которая и отличается таким знаком, как деловой стиль. На протяжении многих лет наши ребята уже и не обсуждают вопросы делового стиля. Единственное, конечно, всегда спрашивают, а какую цветовую гамму предпочтительнее приобретать? Одежда делового стиля синего цвета для нас давно является приоритетной".
Еще на этапе разработки единой школьной линейки дизайнеры продумали капсульные версии. Это удобно в первую очередь для родителей, когда можно легко выбрать и сочетать, составляя новые образы в единой цветовой гамме, одинаковом наборе тканей и фурнитуры.
Елена Морозова, мама учащегося:
"Когда есть единый деловой стиль одежды, как для мамы, для меня это очень удобно. Не надо думать, что надеть. Это не только красиво, это еще в свою очередь дисциплинирует. И можно увидеть, что мы являемся одним коллективом".
В какой одежде делового стиля школьники проведут будущий год, каждая школа определяет самостоятельно. Решающее слово за советом учреждения, куда входят и учащиеся, и родители, и учителя. Такая практика показала эффективность во время пилотного проекта. Рекомендации от потребителей звучат и в адрес производителей, поэтому под запрос с каждым годом растет и модельный ряд. Среди популярных цветов - синий, бордовый и серый.
Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром":
"С декабря месяца уже, как правило, базовые модели отшиваются и берутся в план производства. И, конечно, основная масса уже к июню отшита. На сегодняшний день уже 1,2 млн в принципе лежит у нас, они подготовлены к отгрузке. С середины июня идет массовая отгрузка ассортимента как в розничную фирменную сеть предприятий легкой промышленности нашей страны, так и, конечно, в розничную сеть любой формы собственности (государственной и частной) как в столице нашей родины, городе Минске, так и, конечно, в областные и малые города".
Сегодня речь не идет о дефицитах, шьют столько, чтобы был выбор нужного размера и модели. Если в цифрах: к новому учебному году швейные и трикотажные предприятия планируют изготовить около 400 тыс. изделий школьной формы, а предприятия кожевенно-обувной отрасли произвести около 20 тыс. пар обуви. Для производителей, конечно, добавляет ответственности назначение такого продукта. В первую очередь, чтобы одежда была комфортной и отвечала современным модным тенденциям.
Матвей и Гордей, учащиеся СШ № 67 г. Минска:
"Школьная форма - это очень хороший вариант, потому что школьная форма очень удобная, также практичная. Школьная форма меня дисциплинирует. Я понимаю, что я не отличаюсь от них, мне остается только учиться и набираться знаний".
Положение Министерства образования привнесло в гардероб учеников новые элементы: значки, галстуки и эмблемы. Но в целом подходы к школьной одежде остаются прежними. А единый стиль - это и экономия бюджета родителей, и дисциплина - незаменимый помощник в учебе. Когда весь класс выглядит равно, нет поводов отвлекаться, а если и захочется особенно выделиться, то это всегда можно сделать за счет знаний.