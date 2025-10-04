3.69 BYN
Сихарулидзе: Разговоры о протестах в Грузии - лишь информационный шум
В Грузии накануне выборов была спокойная обстановка. Несмотря на попытки отдельных политических сил создать впечатление напряженности, большинство граждан не намерено выходить на митинги или бойкотировать голосование.
Арчил Сихарулидзе, политолог (Грузия):
"Непосредственно в Тбилиси все очень спокойно, тихо, мирно. Большая часть населения Тбилиси и Грузии ни на какую революцию, митинг не собираются. Даже, кстати, многие и на выборы такие не ходят. Они ходят обычно на парламентские, которые государственного уровня, а на местные многие вообще не ходят. В странах Европы посещаемость даже местных выборов 30-35 %. В Грузии обычно это бывает 46-50 %. Несмотря на призывы части оппозиции бойкотировать выборы, мы получим такой же стандартный разброс - где-то 46 % населения придут на эти выборы".
"Поэтому это все инфошум - надо снять мощные фотографии, надо создать определенную виртуальную реальность, особенно в X, и отправить это европейским коллегам, часть которых прямо поддержала этот митинг", - считает политолог.