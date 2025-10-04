Сихарулидзе: Разговоры о протестах в Грузии - лишь информационный шум

"Непосредственно в Тбилиси все очень спокойно, тихо, мирно. Большая часть населения Тбилиси и Грузии ни на какую революцию, митинг не собираются. Даже, кстати, многие и на выборы такие не ходят. Они ходят обычно на парламентские, которые государственного уровня, а на местные многие вообще не ходят. В странах Европы посещаемость даже местных выборов 30-35 %. В Грузии обычно это бывает 46-50 %. Несмотря на призывы части оппозиции бойкотировать выборы, мы получим такой же стандартный разброс - где-то 46 % населения придут на эти выборы".