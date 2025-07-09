Сменить шум мегаполиса на спокойствие - чем привлекают белорусов города-спутники

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Кажется, все дороги страны ведут в Минск. Здесь ежедневно ведут быт и строят карьеру, работают и отдыхают почти 2 млн человек. Все больше из них задумывают сменить шум магистралей на спокойные зеленые улочки.

Далеко ехать не обязательно, у Минска, как у любой уважающей себя столицы, есть свои спутники. Мировой опыт стали внедрять в 2014 году. Тогда глава государства подписал указ о развитии таких городов. Некоторые из них кардинально поменяли свой облик и продолжают активно обновляться.

Первая точка - Смолевичи. Как хорошо и далеко будут видеть жители города-спутника, зависит от работы молодого офтальмолога Дианы Сергеевны. Профессию выбирала осознанно, но вот чего точно сама не могла предвидеть - что работать будет не на своей малой родине, в Несвиже, а совсем рядом со столицей, в Смолевичах. Впрочем, об этом ни разу не пожалела.

"Предоставили арендное жилье, проживаю буквально в 300 метрах от поликлиники. Город мне очень нравится, здесь достаточно много зелени. Мне нравится район, он новый", - поделилась врач-офтальмолог поликлиники №2 г. Смолевичи Диана Силицкая.

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Такое мнение разделяет, пожалуй, весь коллектив поликлиники. 80 % - молодые специалисты. Скоро здесь ожидают очередное пополнение. Выпускники медицинских вузов прибудут отрабатывать по распределению. Нет сомнений, многие из них захотят остаться.

"Молодежь сейчас немножко другая. Радует, что люди, которые приходят в медицину все-таки за нее держатся, они ей интересуются и радует, что задают вопросы. Это самое важное", - отметила заведующий поликлиникой №2 г. Смолевичи Полина Кульгун.

И работы хватит на всех. Четырехэтажное здание рассчитано на 360 посещений в смену. Здесь и детское, и взрослое отделение, еще стоматология. И хоть поликлиника открылась полгода назад, новое оборудование продолжают вводить до сих пор. Так расширяют список услуг для жителей города-спутника. В принципе, вся поликлиника здесь очень долгожданная. Она разгружает другие учреждения города, а еще рекламирует Смолевичи на всю Беларусь.

Евгений и Вера - молодая семья. Учились в одной школе, начали встречаться, затем разъехались по разным университетам, но любовь оказалась сильнее расстояний. Поженились на последнем курсе. Сначала жили на арендной квартире, но уже задумывались о своем жилье. И тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

"Вера немного приболела. Мы приехали сюда, в Смолическую поликлинику, к врачу обратиться. Потом решили заехать в магазин и проехали по этому району. Посмотрели, что здесь строятся, красивые новые дома, люди довольные. Я тогда сказал, что здесь хорошо было бы жить. Буквально через три дня Вере на работе сказали, что есть возможность построить жилье в Смолевичах. Мы, не раздумывая, начали собирать документы", - рассказал житель г. Смолевичи Евгений Вербицкий.

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Добираться до Минска получается быстро. Тем более местные власти постоянно работают над тем, чтобы сократить время в пути. В городах-спутниках еще есть, над чем работать. Например, над транспортным сообщением. Об этом говорят сами люди. И в Смолевичах этот вопрос решают. Рядом с действующей железнодорожной станцией появится автостанция. Это будет единый пересадочный узел. А расположится он в старой части города, про нее тоже не забывают.

Население Смолевичи приближается к отметке в 25 тыс. человек. И большая часть людей - это коренные жители, кто десятилетиями работает на благо своей малой родины. Поэтому им особое внимание и тоже стройка в режиме нон-стоп. Например, на месте старой третьей школы появится современное здание для полноценного образовательного процесса.

"Принято решение построить школу гораздо большей мощности, эта школа рассчитана на 502 учащихся, которая в себя включает начальную школу, столовую, актовый зал. То есть полный процесс, который сегодня требуется по законодательству для обучения, здесь соблюден. С вводом этой школы ближе к концу года, это будет первая очередь, мы переселим учащихся со старой школы, а старая школа в последующем будет снесена, и на ее месте будут оборудованы спортивные игровые площадки, в том числе для этой школы", - рассказал замдиректора Управления капитального строительства Смолевичского района Николай Олехнович.

Смолевичский район чувствует себя уверенно не только благодаря социалке. Если говорить про экономику, работодатель номер один - это сельское хозяйство. А еще поблизости есть огромная промышленная зона, которая в ближайшее время вполне может стать еще одним самостоятельным городом-спутником.

Великий Камень - это не просто индустриальный парк, а перспективный город-спутник. Планируется, что здесь будут жить 100 тыс. человек и будут располагаться не только промышленные предприятия, но целые жилые районы и зоны отдыха.

Вообще, это опыт Китая, когда из небольших населенных пунктов благодаря инвестициям вырастали огромные города. Это еще раз подтверждает, что первым делом экономика, ну а за ней уже потянется и социалка.

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В идеале такая индустриальная территория притяжения инвестиций должна быть у каждого спутника. Над этим сейчас идет активная работа. Например, в Фаниполе находится одна из перспективных площадок СЭЗ "Минск". С каждым годом она пополняется новыми резидентами.

"В 2023-2024 годах был построен ряд объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Это газопровод, электроподстанция, дороги. Соответственно, у инвесторов появился интерес к реализации инвестпроектов именно на этих участках. И на сегодня у нас в Фаниполе функционируют 16 резидентов", - заявил первый заместитель главы администрации СЭЗ "Минск" Сергей Бубенько.

Государство предоставляет компаниям ряд налоговых льгот и преференций. В ответ приток инвестиций, создание рабочих мест и выпуск востребованной на рынке продукции. Знаете ли вы, что пищевые лотки для яиц выпускают именно в Фаниполе?

А еще здесь делают ленты и материалы для строительства. Все это силами коллектива немного больше, чем в 30 человек. Конечно, как у каждого предприятия, здесь есть свои планы по развитию, а для этого нужны люди.

Город растет ударными темпами. 10 лет назад здесь жили 14 тыс. человек. Сегодня уже больше 18,5 тыс. И это не предел. Спутник не просто разделяет семейные ценности, а следует тренду на многодетность.