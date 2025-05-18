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Сохранить веру и идентичность. Митрополит Вениамин об открытии Армянской апостольской церкви
18 мая произошло важное событие в религиозной межконфессиональной жизни Беларуси - в Минске освятили храм Армянской апостольской церкви. Специально для этого в белорусскую столицу прибыл Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй.
На религиозной карте Беларуси одним храмом стало больше. Армянская апостольская церковь появилась в нашем религиозном ландшафте. Это событие очень важное в духовной жизни, это и культурное событие, и, конечно же, политическое, потому что одна из основ государственной политики в нашей стране - это сохранение межконфессионального мира и согласия, свобода любого вероисповедания.
Сам храм, который прекрасно вписался в столичный ландшафт, создавался общими усилиями белорусов и армян.
Как к открытию нового храма относятся представители традиционных белорусских конфессий, в первую очередь, православные, католики? Какие есть различия с армянскими христианами или, наоборот, больше сходства?
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: "Армянский народ в своей истории пережил очень много трагических событий, геноцид, и в этом смысле он во многом похож своей историей на белорусский народ. И в силу расселенности по всему миру армяне везде стараются создать, устроить свои храмы, чтобы посредством их сохранять и свою веру, и традицию, и идентичность. И то, что в белорусской столице создана армянская церковь, свидетельствует о добрых отношениях между белорусским и армянским народами".
Ксендз-каноник Франц Рудь, настоятель прихода храма Матери Божией Будславской в Минске:
"Представители Римско-католической церкви радуются за наших братьев-армян, что у них такое важное событие - освящение нового храма. Исторически мы близки, и можем сказать, что армянская церковь - это наш старший брат, поскольку они первыми приняли христианство".
Несмотря на различия в канонических и литургических обрядах католиков, православных, армянских христиан, мы веруем в Христа, мы исповедуем Евангелие, стараемся жить по евангельским истинам.
И это самое главное. Очень скоро и католики, и православные, протестанты и армянские христиане будут вместе встречать праздник Вознесения Господня, поскольку вместе встречали и Пасху.