Сохранить веру и идентичность. Митрополит Вениамин об открытии Армянской апостольской церкви

18 мая произошло важное событие в религиозной межконфессиональной жизни Беларуси - в Минске освятили храм Армянской апостольской церкви. Специально для этого в белорусскую столицу прибыл Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй.

На религиозной карте Беларуси одним храмом стало больше. Армянская апостольская церковь появилась в нашем религиозном ландшафте. Это событие очень важное в духовной жизни, это и культурное событие, и, конечно же, политическое, потому что одна из основ государственной политики в нашей стране - это сохранение межконфессионального мира и согласия, свобода любого вероисповедания.

Сам храм, который прекрасно вписался в столичный ландшафт, создавался общими усилиями белорусов и армян.

Как к открытию нового храма относятся представители традиционных белорусских конфессий, в первую очередь, православные, католики? Какие есть различия с армянскими христианами или, наоборот, больше сходства?

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: "Армянский народ в своей истории пережил очень много трагических событий, геноцид, и в этом смысле он во многом похож своей историей на белорусский народ. И в силу расселенности по всему миру армяне везде стараются создать, устроить свои храмы, чтобы посредством их сохранять и свою веру, и традицию, и идентичность. И то, что в белорусской столице создана армянская церковь, свидетельствует о добрых отношениях между белорусским и армянским народами".

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Ксендз-каноник Франц Рудь, настоятель прихода храма Матери Божией Будславской в Минске:

"Представители Римско-католической церкви радуются за наших братьев-армян, что у них такое важное событие - освящение нового храма. Исторически мы близки, и можем сказать, что армянская церковь - это наш старший брат, поскольку они первыми приняли христианство".