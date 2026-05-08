Сотрудники КГК отдали дань памяти погибшим военнопленным в лагере Шталаг-352
Дождливая погода не помеха традициям. Сотрудники госконтроля отдали дань памяти погибшим военнопленным в лагере Шталаг-352.
С начала Великой Отечественной войны лагеря для узников возникали по всей Беларуси. Одним из самых крупных был Шталаг-352. Согласно заключению Чрезвычайной госкомиссии, там погибли 80 тыс. человек. Политику нацистов в отношении советских военнопленных можно назвать политикой уничтожения. Большинство узников погибало от голода, холода, избиений и пыток.
Андрей Самбук, зампредседателя - директор ДФР Комитета госконтроля Беларуси:
"Они спасли, отстояли страну в те суровые годы, а теперь такая задача стоит перед нами. Могу заверить, что ее мы выполним, потому что мы преданы нашему Отечеству, едины с народом, у нас есть железное руководство страны в лице нашего Президента".
Лагерь Шталаг существовал с июля 1941-го по июль 1944 года и состоял из двух частей. Одна из них находилась на территории военного городка в Масюковщине.