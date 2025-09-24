Сотрудники МЧС проводят профилактические работы перед отопительным сезоном

Сотрудники МЧС проводят масштабную профилактическую работу в преддверии холодов и подготовки к отопительному сезону. Они проверяют печное оборудование у жителей частного сектора. Особое внимание уделено безопасности пожилых.

"Посещая дома и осматривая печное отопление, спасатели всегда рекомендуют очищать дымоход от сажи, осматривать печь на наличие трещин и установки притопочного листа из негорючих материалов. Также не остаются без внимания вопросы детской безопасности. Спасатели настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра, сделать свое жилище безопасным для своих детей, не перегружать электросети и правильно эксплуатировать электрооборудование", - напомнила официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси Елена Немогай.