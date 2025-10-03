Старейший вуз страны - БГСХА в Горках - отмечает 185-летие

Повысить качество образования - главный приоритет для тех, кто готовит специалистов, работающих на экономику страны. Это же касается и аграрных вузов. Продовольственная безопасность обеспечивает и национальную.

Сегодня 185 лет со дня основания отмечает Горецкая сельхозакадемия. Глава государства поздравил коллектив с праздником и выразил уверенность, что коллектив вуза и впредь сможет эффективно решать поставленные перед АПК задачи по обеспечению продовольственной безопасности, укреплять своими успехами престиж белорусской аграрной науки в мировом образовательном пространстве.

БГСХА - крупнейший вуз Европы и СНГ. Ежегодно академия выпускает до тысячи молодых специалистов. И не только для сельскохозяйственной сферы.

41 кафедра, почти шесть десятков учебных подразделений и научных лабораторий, в том числе инновационные - по аквакультуре, учебный центр с использованием точного земледелия. Внедряя передовые технологии, академия остается флагманом высшего аграрного образования.

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

"Филиал банка семян НАН Беларуси. Это лаборатории, созданные совместно с зарубежными партнерами, например, с КНР, в прошлом году открыли центр сельскохзяйственной биотехнологии и искусственного интеллекта".

Сотрудничество с 160 зарубежными учебными заведениями

БГСХА

Академия сотрудничает с 160 зарубежными учебными заведениями и исследовательскими институтами. Основная доля - российские. Сегодня в день юбилея присоединились Балтийский федеральный университет имени Канта и Рязанский государственный аграрный университет. В честь юбилея от них принимали поздравления и даже подарки.

"Когда объединяются ученые из разных стран, тем более что мы очень дорожим и бережем наше сотрудничество, это всегда приносит большой эффект", - отметил академик РАН, научный руководитель Института агрохимии имени Д. Н. Прянишникова Алексей Завалин.

Екатерина Иванова, и. о. ректора Мичуринского государственного аграрного университета (Россия):

"Я привезла самый лучший подарок из Мичуринска - это наши последние сорта: сорт "Вымпел". И саженцы - 5 саженцев трехлетки для того, чтобы передать селекционные достижения мичуринской аграрной науки для коллег".

Саженцы и селекционные материалы в пробирка

В честь юбилея - доска почета и памятный знак

В честь юбилея в академии открыли почетную доску и памятный знак - бронзовую скульптуру "Сила науки" в виде книги и спелых колосьев.

Сразу несколько площадок от БГСХА принимали гостей факультета механизации у Дворца культуры академии. Особая гордость - восстановленные с участием студентов раритеты. А это говорит о мастерстве.

Владимир Гусаров, декан факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

"Наши специалисты во время обучения работают на посевной и уборочной. Он запросто может быть трактористом, убирать урожай, который вырастили. Если надо - сядет за кормоуборочный комбайн и будет заготавливать силос. У нас имеется все необходимое, чтобы готовить высококлассного специалиста".

Подготовка специалистов высокого уровня

Почетными гостями БГСХА стали те, кто и сейчас продолжает традиции - готовит будущих хлеборобов, и те, кто с теплотой вспоминает студенческие годы и сделал немало для развития страны.

Валерий Иванов, выпускник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

"Закончили десятки тысяч человек, которые стали специалистами достаточно высокого уровня и на основе полученных знаний, внедряя эти знания в производство, в основном в сельскохозяйственное производство, внесли достаточно высокий вклад в развитие страны".

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Лариса Пакуш

"Мне пришлось поработать много где, много с кем встречаться. Когда я говорю, что я из Беларуси, все говорят, что они нам завидуют, что у нас такой Президент. Поля все ухожены, дороги прекрасные. Гордость берет", - рассказала доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Лариса Пакуш.

Когда на кону продовольственная безопасность, мелочей в аграрной отрасли не бывает - начиная от подготовки кадров, заканчивая выпуском известной на весь мир белорусской продукции. И нам есть чем ответить на мировые вызовы.

Владимир Самсонович, начальник главного управления образования, науки и кадровой политики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Мы не только обеспечили нашу страну высококачественным продовольствием. По нашей продукции судят о белорусском народе - о его трудолюбии, доброте. Более чем в 100 стран экспортируем нашу продукцию".