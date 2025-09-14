Старые доллары. Что там светится в ультрафиолете?

Тему старых долларов неоднократно поднимали, и позиция Нацбанка озвучена. Но единичные случаи все же возникают. Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в эфире "Первого национального" дал разъяснения.

"Я недавно проводил инвентаризацию своей копилки, - признался он. - Там какое-то количество даже есть, нашел старых долларов, еще не знаю с каких времен, где-то командировочные, наверное, выдавали. Я себя спокойно чувствую, никуда с ними не бегу и карман они не жмут. Поэтому еще раз я могу только повторить то, что уже когда-то сказал, никаких ограничений на прием американских долларов, старого или нового образца, так называемых синих или белых, не существует".

"Не могу исключить каких-то эксцессов исполнителя. Такое может быть, но с каждым таким случаем мы разбираемся, если поступает такое обращение от людей. И чаще всего это связано не с образцом доллара, а с претензиями к сохранности его, - предположил он. - Потому что очень часто это бывают ветхие, истрепанные, надорванные купюры, то есть те, которые не соответствуют общепринятым признакам платежеспособности. Но даже и для этих купюр есть механизм, который существовал и ранее приема их на инкассацию, то есть обмен на платежеспособные за определенное вознаграждение".

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко