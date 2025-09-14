Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Старые доллары. Что там светится в ультрафиолете?

Тему старых долларов неоднократно поднимали, и позиция Нацбанка озвучена. Но единичные случаи все же возникают. Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в эфире "Первого национального" дал разъяснения.

"Я недавно проводил инвентаризацию своей копилки, - признался он. - Там какое-то количество даже есть, нашел старых долларов, еще не знаю с каких времен, где-то командировочные, наверное, выдавали. Я себя спокойно чувствую, никуда с ними не бегу и карман они не жмут. Поэтому еще раз я могу только повторить то, что уже когда-то сказал, никаких ограничений на прием американских долларов, старого или нового образца, так называемых синих или белых, не существует".

"Не могу исключить каких-то эксцессов исполнителя. Такое может быть, но с каждым таким случаем мы разбираемся, если поступает такое обращение от людей. И чаще всего это связано не с образцом доллара, а с претензиями к сохранности его, - предположил он. - Потому что очень часто это бывают ветхие, истрепанные, надорванные купюры, то есть те, которые не соответствуют общепринятым признакам платежеспособности. Но даже и для этих купюр есть механизм, который существовал и ранее приема их на инкассацию, то есть обмен на платежеспособные за определенное вознаграждение".

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко

"Наиболее часто встречавшийся вопрос, наверное, или разгонявшийся по социальным сетям, был связан с выявлением в ультрафиолетовом спектре каких-то образований (плесень, грибки и так далее). Но я как-то решил взяться за этот вопрос, довести его до конца. Заказали научное исследование в Академии наук: что же там все-таки светится? И в настоящее время мы получили отчет, проанализировали влияние микроэлементов или биологических структур на сохранность непосредственно самих денежных знаков. Предварительный вывод такой, что, наверное, наличие элементов, которые видны только в ультрафиолетовом спектре, не будет являться ограничением для приема таких купюр", - отметил председатель правления Национального банка Беларуси. - Но надо до конца еще в ближайшее время выверить это решение и, соответственно, мы тогда его доведем до банков для того, чтобы они руководствовались им в работе".

