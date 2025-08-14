3.72 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
Съезд малых городов Беларуси и России. Расскажем, где побывали участники и о чем договорились
Съезд малых городов Беларуси и России стал мощным толчком в развитии двусторонних отношений. По сути это уникальная площадка для обмена опытом и выстраивания стратегии взаимодействия в бизнесе, культуре и образовании.
Расскажем, где побывали участники и о чем договорились.
Гродненская и Нижегородская области расширяют сотрудничество
IV Съезд малых городов Беларуси и России проходит одновременно на нескольких площадках в Гродненской области. Основная цель участников форума - обменяться опытом, презентовать совместные проекты и подписать соглашения о дальнейшем сотрудничестве.
Альянс районов Гродненской области по устойчивому развитию, созданный в 2021 году, стал основой для таких встреч. За четыре года стороны выстроили прочное сотрудничество в сферах местного самоуправления, АПК, экономики, туризма и молодежной политики.
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Основное назначение этого съезда - дополнить архитектуру двусторонних отношений. Мы работаем в четырех направлениях: местное управление, аграрный сектор, бизнес и культурно-туристическое, молодежное взаимодействие".
Гродненская область поделилась наработками в туристической сфере, экологии, благоустройстве и вовлечении населения в решение местных инициатив.
Елена Пасюта, председатель Гродненского областного совета депутатов:
"Российская Федерация переняла опыт по развитию нашего агроэкотуризма. Заинтересовал и наш подход к наведению порядка на земле, включая снос пустующих домов".
Особое внимание уделили развитию промышленности и кадрового потенциала. Нижегородские гости посетили предприятия в разных районах области, где смогли детально изучить опыт белорусских коллег.
Игорь Норенков, председатель Комитета по экономике законодательного собрания Нижегородской области России:
"На всех предприятиях серьезная социальная составляющая, внимание к формированию трудовых коллективов".
Представители делегаций обсудили пути развития социальной сферы, туризма и экономики двух стран. Сегодня Синеокая - третий партнер по товарообороту после Китая и Индии.
По итогам IV съезда малых городов Гродненской и Нижегородской областей подписан ряд соглашений, а также дорожная карта сотрудничества между Ассоциацией молодежных парламентов. Очередной съезд пройдет в Нижегородской области - в Большом Болдино.
Ключевой темой станет культура, но основу, как и прежде, составят перспективные проекты, которые объединяют регионы Союзного государства.