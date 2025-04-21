Таиланд вводит новшество для иностранных туристов: что нужно знать белорусам?

Таиланд с 1 мая вводит новое требование для иностранных туристов: въезжающие должны заполнить цифровую карту прибытия TDAC (Thailand Digital Arrival Card). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на почетное консульство Таиланда в Беларуси.

Это касается въезжающих с 1 мая 2025 года на всех видах транспорта - наземном, воздушном и морском.

"Карта является обязательной к заполнению и не является визой, - отметили в консульстве. - Требования к открытию электронной визы и визы по прилету остаются без изменений".

Чтобы подать цифровую карту, туристу необходимо за 3 дня до прибытия в Таиланд, включая дату прибытия, зайти на сайт Иммиграционного бюро Таиланда и заполнить там требуемую форму. В ней требуется указать следующую информацию: паспортные данные, сведения о поездке, информацию о состоянии здоровья.