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Трубчик: Расследование фактов геноцида белорусского народа показывает масштабы трагедии миру
Это разные ситуации, когда человек гибнет на поле боя и когда планомерно, целенаправленно уничтожается мирное население. На территории Беларуси эта политика оккупационных властей достигла необычайных размахов.
Как сохранить память о Великой Отечественной войне и противостоять искажению истории, рассказал замдиректора Института истории НАН Беларуси Павел Трубчик в "Актуальном интервью".
"На сегодняшний день в рамках уголовного дела установлено 578 концентрационных лагерей и мест принудительного содержания на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Там в основном содержалось мирное население и целенаправленно уничтожалось по плану "Ост". Захватчики заметали следы преступлений: на примере Тростенца, Благовщины - все равнялось с землей, засевалось травой. Восстановить картину сложно, но это была политика геноцида", - рассказал Павел Трубчик.
Эксперт отметил, что действия по расследованию и публикации информации направлены на то, чтобы показать масштабы трагедии обществу, молодому поколению, мировому сообществу. "Вопрос - услышит ли нас мир? Услышит, но важно, какие действия будут приняты. Сегодня обсуждаются вопросы компенсаций, признания масштабов трагедии. Нам важно, чтобы наше население, молодежь знали и понимали, к чему может привести возрождение идеологии, направленной на милитаризацию и разжигание войны", - заявил замдиректора Института истории НАН.