Трубчик: Расследование фактов геноцида белорусского народа показывает масштабы трагедии миру

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Это разные ситуации, когда человек гибнет на поле боя и когда планомерно, целенаправленно уничтожается мирное население. На территории Беларуси эта политика оккупационных властей достигла необычайных размахов.

Как сохранить память о Великой Отечественной войне и противостоять искажению истории, рассказал замдиректора Института истории НАН Беларуси Павел Трубчик в "Актуальном интервью".

"На сегодняшний день в рамках уголовного дела установлено 578 концентрационных лагерей и мест принудительного содержания на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Там в основном содержалось мирное население и целенаправленно уничтожалось по плану "Ост". Захватчики заметали следы преступлений: на примере Тростенца, Благовщины - все равнялось с землей, засевалось травой. Восстановить картину сложно, но это была политика геноцида", - рассказал Павел Трубчик.