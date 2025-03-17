Тысячи дополнительных камер - в Беларуси усилена охрана общественного порядка

Охрана общественного порядка усовершенствована в Беларуси. Указом Президента дополнен перечень организаций, в которых допускаются личный досмотр, досмотр вещей и документов, транспорта. Теперь в общественных местах проверку может проводить местная охрана до приезда милиции. Также по стране появились тысячи дополнительных камер, за которыми правоохранители могут наблюдать в режиме реального времени. Это уже не единожды помогало найти преступников по горячим следам.

Президент Беларуси подписал указ, в соответствии с которым расширен перечень организаций, в которых допускается личный досмотр, проверка документов. Вступит он в силу примерно через полгода. Но милиция уже запускает в работу его реализацию. В общественных местах будет установлено больше металлодетекторных рамок. И теперь проходить через так называемый скан нужно будет не только в аэропорту или в крупных спортивных комплексах. Их поставят и в других общественных местах. Например, планируется в перспективе оборудовать такими арками рынки.

Иван Ткачук, заместитель гендиректора минского Комаровского рынка:

"На территории рынка установлено более 90 видеокамер. 38 из них подключены к республиканской системе видеонаблюдения. И благодаря им не раз удавалось задерживать правонарушителей, которые не всегда связаны с деятельностью на рынке".

Тысячи "зорких глаз" задействованы по всей стране

Если вы не видите на улице сотрудника милиции или военнослужащего внутренних войск, это не значит, что ситуацию никто не контролирует.

В республиканский центр мониторинга стекается информация со всей страны. По фотографии человека или по номеру машины можно узнать, где человек был в тот или иной промежуток времени или где находится сейчас.

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С помощью этой системы удалось раскрыть уже тысячи преступлений. В частности, камеры помогли установить людей, причастных к теракту на аэродроме в Мачулищах в феврале 2023-го. Такие камеры есть во всех школах, садах, на автозаправочных станциях. Всего по стране около 60 тыс. таких камер видеонаблюдения. По фото система находит максимальное сходство. Реализация указа по большей части возложена на Департамент охраны.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:

"В центре мониторинга имеется комплекс, который помогает как сотруднику на месте, так и в оперативно-дежурной службе при получении сигнала тревоги в каком-то жилом комплексе, где расположен подъем шлагбаума, и который препятствует проезду нашей специальной машины, мы имеем возможность поднять дистанционно любой шлагбаум города Минска, чтобы проследовать на место преступления".

На крупных объектах более серьезный досмотр

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А вот на таких крупных объектах, как "Минск-Арена", где за одно посещение проходит тысячи человек, ручного досмотра мало. Помимо обычных рамочных металлоискателей, работает система ProVision – аналог рентгена, только безвредный. Техника увидит любой металлический предмет вплоть до иголки. Через ProVision проходят те, кто вызвал подозрение на обычной входной рамке.

Дмитрий Большаков, начальник отдела эксплуатации инженерных систем безопасности МКСК "Минск-Арена"

"Есть посетители, которые хотят пройти на концерт. У одного посетителя была бинтом замотана рука, после прохождения металлодетектора было выявлено, что находится какой-то металлический предмет. Было решено отправить его на систему ProVision, где она показала, что у мужчины металлическая фляжка с алкоголем, замотанная эластичным бинтом".