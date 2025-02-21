Ученый рассказал, что нужно сделать каждому, чтобы предотвратить исчезновение родного языка

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К Международному дню родного языка выпущена новая книга "Беларуская мова ад А да Я". Ее интересно будет почитать как взрослым, так и детям.

О чем книга, чем она полезна, рассказал директор Института языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси Игорь Копылов в проекте "Актуальное интервью".

Игорь Копылов:

"Например, из книги мы можем узнать, как писались буквы, начиная с XI века, заканчивая XVIII веком. Также есть информация о наших письменных памятниках, много интересных фактов - сколько слов в белорусском языке, когда впервые создавались буквари и много другой информации".

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Также Игорь Копылов отметил, что процесс глобализации на данный момент ведет к исчезновению многих языков. Только за XX век исчезло более 600 языков и эти процессы набирают интенсивность. Ученые прогнозируют, что при таких темпах к середине XXI века исчезнет более половины языков мира. "Исчезновение каждого отдельного языка - потеря для человечества. Через язык мы узнаем про исторический и социальный опыт наших предков, в ней отображается наша самобытность и уникальность. Мы самоидентифицируемся через язык, поэтому ни в коем случае не можем его потерять", - отметил директор Института языкознания.