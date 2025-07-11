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В Беларуси 12 июля стартует основной этап вступительной кампании - прием документов на бюджет
12 июля в Беларуси стартует основной этап вступительной кампании. У абитуриентов есть шесть дней, чтобы подать документы в приемную комиссию - их будут принимать до 17 июля. На некоторые специальности сельскохозяйственного профиля и в вузы силовых структур дается на несколько дней больше.
Приемные комиссии будут работать с 9:00 до 18:00 без обеда и выходных.
Впервые можно забронировать время подачи документов онлайн. Для этого нужно войти в личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний, выбрать удобную дату и время посещения приемной комиссии.
Подать документы сразу в несколько вузов нельзя, но через электронную очередь можно выбрать три вуза и специальности.
В этом году белорусские вузы готовы принять 48 300 абитуриентов. Всего на бюджетную форму обучения будут приняты 31 800 студентов.
Специальности завтрашнего дня
В топе специальностей инженерные, педагогические, медицинские и аграрные. Но важно понимать: выбирать стоит не то, что сейчас приносит большие деньги, нужно думать на перспективу.
Александр Маркевич, завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси: "Через пять лет потребуются специалисты не только новационного профиля (специалисты, связанные с искусственным интеллектом, с вопросами информатизации, с вопросами биотехнологий, инженерного профиля), но и классические специалисты - те, которые работают в реальном секторе экономики: экономисты, юристы, медицинские, социальные работники".
Вступительная кампания в Беларуси проходит в несколько этапов. Первые студенты из числа победителей университетских олимпиад уже зачислены. Это 500 ребят. Цифра в 1,3 раза больше, чем в 2024 году. Целевики уже сдали внутренние экзамены, и к 12 июля они уже будут знать, кто зачислен. По предварительным подсчетам, вузы намерены принять более 6,5 тыс. человек. В медицинских университетах число целевиков в последние годы доходит до 80 % от общих цифр бюджетного приема.
ВАЖНО! Стоимость обучения для платников в этом году останется прежней
На неделе в Министерстве образования Беларуси подтвердили: стоимость обучения в белорусских вузах остается прежней, то есть без повышения. Сейчас средняя стоимость составляет около 4 тыс. рублей за один учебный год, в ведущих вузах - от 4,5 тыс.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси: "И бюджетники, и платники при поступлении обучаются в равных условиях, то есть отличий в организации образовательного процесса для данных категорий студентов нет никаких. В последние годы также наблюдаем тенденцию, что и студенты-платники, которые обучаются за счет собственных средств, тоже направляются на первое рабочее место, получая статус молодого специалиста и все социальные гарантии".
Иностранные студенты выбирают белорусские вузы
Более 30 тыс. молодых людей из 110 стран выбирают белорусское высшее образование. В Минобразования отмечают: растет спрос абитуриентов из Африки.
Россияне смогут поступать в Беларуси на основании результатов ЕГЭ. Профильное ведомство определило перечень университетов и специальностей.
Факт
Для россиян в этом году выделено более 850 бюджетных мест.
Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор: "Первое, на что я обратил внимание, когда в начале века начал приезжать в республику с лекциями в качестве профессора, - это достаточно высокий уровень дисциплины. Второе - высокий уровень требований. У вас никогда не будет ситуации, когда человеку вручают диплом географического факультета, к примеру, а он Браславский район не может найти на карте. То есть сочетание демократии и контроля - это очень важная особенность. Еще одна особенность - хороший уровень преподавания".
Правительство Литвы поощряет молодежь к эмиграции?
А вот кому не позавидуешь в эти дни, так это абитуриентам в Литве. Для многих там двери вузов едва ли перед носом не захлопнули. В день, когда выпускники школ узнали баллы за экзамен по математике, они вышли на протесты. Оказалось, задания были гораздо сложнее и не соответствовали полученным знаниям.
Протестующие заявили, что те, кто составлял задания на экзамен по математике, сами не поняли, для кого они предназначались. По другим предметам были ошибки в заданиях, неясные формулировки, грамматические ошибки. Задания в Литве составляла некая частная компания и уже после передала в Минобразования.
Итог митинга: правительство Литвы решило добавить к итоговым результатам по 10 баллов каждому. Получается, признали неправоту.
Учиться, конечно, никогда не поздно. В Польше 85-летний Юзеф Перуга не теряет надежды снова сесть за парту.
Мужчина был узником немецкого лагеря. По профессии он техник-механик. К сожалению, и на этот раз у него не получилось сдать экзамен на аттестат зрелости. Но дедушка по жизни оптимист. Говорит, за себя расстроен, но безумно счастлив за внука, у которого аттестат уже на руках.