В Беларуси установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 января подписал указ № 45, которым установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год. Об этом сообщает БЕЛТА.

В результате жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в 2025 году на 21 белорусский рубль (0,5 базовой величины).

Повышение тарифов проводится в два этапа: с 1 января - на все услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения, на 17,05 белорусских рублей, с 1 июня - на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения на 3,95 рублей.

В 2025 году удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих и получающих среднереспубликанскую заработную плату составит 3,8 %, семьи из двух пенсионеров - 8,3 %.