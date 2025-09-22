В Беларуси в ноябре проведут репетицию Национального исследования качества образования

В ноябре в Беларуси состоится репетиция Национального исследования качества образования (НИКО). Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Академию образования.

Масштабное мероприятие затронет учащихся по всей стране - девятиклассников школ и гимназий, десятиклассников лицеев, а также первокурсников колледжей. Цель - оценить и обеспечить технологическую и организационную готовность к основному этапу НИКО, запланированному на 2026 год.

"В стране уже есть опыт проведения мероприятия подобного рода, - отметили в Академии образования. - Старт НИКО был дан в 2023 году. Сейчас ведется подготовка к новому циклу. Традиционно в фокусе внимания будут находиться четыре вида функциональной грамотности - читательская, математическая, естественнонаучная и финансовая. Если кратко охарактеризовать суть каждого вида грамотности, то читательская грамотность - это способность человека работать с текстами и управлять собственной читательской деятельностью, математическая - способность рассуждать математически, используя законы логики и имеющийся жизненный опыт. Естественнонаучная грамотность означает способность решать жизненные проблемы в опоре на естественнонаучные знания, интерпретировать данные с научной точки зрения. Финансовая грамотность предполагает использование информации, связанной с финансами, для принятия эффективных действий в различных жизненных контекстах, например в учебе, семье, личных расходах, финансовом благополучии общества".

Отличаются задания НИКО от традиционных контрольных работ тем, что нацелены не на проверку знаний, освоение которых предусмотрено учебной программой по конкретному предмету. "Задания по функциональной грамотности проверяют способность ребят видеть и решать жизненные проблемы, специально смоделированные в предложенных ситуациях. Безусловно, предметные знания важны и нужны, однако их роль в НИКО все же сопровождающая. НИКО проводится на компьютерах, поэтому востребованными окажутся навыки ориентирования в автоматизированной системе, умение работать с информацией, представленной в компьютерном формате", - добавили в учреждении.