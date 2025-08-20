3.69 BYN
В Беларуси заработал номер 133. Позвонив по нему, можно анонимно поговорить с психологом
Автор:Редакция news.by
Позвонить на линию можно в случае смерти близкого человека, расставания с близкими людьми, переживания ситуации насилия и других кризисных ситуациях.
Поддержку окажут по короткому номеру 133. Система автоматически перенаправит обращение в ближайший региональный центр. Для абонентов всех операторов звонок бесплатный. Важно помнить, что линия предназначена именно для экстренных кризисных случаев.
При других трудностях и проблемах рекомендуется обращаться на личный прием к соответствующим специалистам - психологу, психотерапевту, наркологу и другим.