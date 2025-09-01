В День знаний каждый первоклассник получит подарок от Президента

Особая дата в календаре. В Беларуси сегодня День знаний. С праздником учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников поздравил Президент.

"Самое пристальное внимание сегодня к первоклассникам и первокурсникам, которые открывают дверь в удивительный мир знаний и профессионального становления. Пусть это время будет продуктивным и увлекательным, а полученное образование - прочным фундаментом дальнейшей карьеры", - отметил глава государства.

Традиционно Александр Лукашенко обратился к учителям и родителям.

Традиционно Александр Лукашенко обратился к учителям и родителям.

1 сентября к учебным занятиям приступят 1 млн 50 тыс. учащихся

Первый звонок прозвенит для более чем 90 тыс. первоклассников, каждый по традиции получит в подарок печатное издание от Президента Беларуси. В этом учебном году откроются 7 современных школ. В их числе и те, что прошли реконструкцию - вместе они готовы принять более 5 тысяч учеников.

Ирина Каржова, замначальника Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:

"География школ-новостроек следующая. Брестская область: начальная школа в городе Лунинце, средняя школа № 1 в городе Пинске и средняя школа № 1 в городе Лунинце. Гродненская область: средняя школа в Островце. В Минской области открываются три школы-новостройки: средняя школа в Фаниполе, начальная школа в Слуцке и средняя школа деревни Лисковка (Боровлянский сельский совет), а также большая школа в "Минск-Мире".

К слову, новый учебный год для школьников станет еще и удобнее. Ранее ездить в школу на автобусе могли школьники из деревень без учебных заведений. В агрогородках, где школы есть, такой возможности не предоставлялось. Теперь же ситуацию пересмотрели.

С 1 сентября бесплатный подвоз организуют для более чем 55 тысяч школьников

