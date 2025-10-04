Сегодня в Грузии происходит имитация бурной протестной деятельности при реальном отсутствии настоящих оснований для подобных действий. Таким мнением поделился декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.

По его словам, нынешнее правительство Грузии заняло неудобную для Запада позицию. Оно отказалось вмешиваться на стороне Запада в украино-российский конфликт, выступает за налаживание и восстановление полноценных связей с Российской Федерацией, учитывает геополитические интересы не западных своих визави, а именно самих грузинских властей, грузинского народа, исходя из грузинской геополитики.

В Грузии накануне выборов была спокойная обстановка. Несмотря на попытки отдельных политических сил создать впечатление напряженности, большинство граждан не намерено выходить на митинги или бойкотировать голосование.

Арчил Сихарулидзе, политолог (Грузия):

"Непосредственно в Тбилиси все очень спокойно, тихо, мирно. Большая часть населения Тбилиси и Грузии ни на какую революцию, митинг не собираются. Даже, кстати, многие и на выборы такие не ходят. Они ходят обычно на парламентские, которые государственного уровня, а на местные многие вообще не ходят. В странах Европы посещаемость даже местных выборов 30-35 %. В Грузии обычно это бывает 46-50 %. Несмотря на призывы части оппозиции бойкотировать выборы, мы получим такой же стандартный разброс - где-то 46 % населения придут на эти выборы".