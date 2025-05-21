В МЧС Беларуси рассказали, какие разработки представят на выставке MILEX-2025

30 стран, более полусотни делегаций, порядка 150 организаций-участников, и все это в новом международном выставочном центре.

MILEX стартовал в Минске, объединяя самые передовые разработки.

Расскажем про атмосферу открытия и что привезли на выставку в Минск.

Демонстрация передовых образцов вооружения и военной техники

Форум официально открыт, почетные гости и делегации сейчас осматривают экспозиции. Согласно таймингу, для этого у них несколько часов. Здесь есть на что посмотреть. Действительно, очень интересно.

"У Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое выполняет важную функцию обеспечения безопасности наших людей, конечно, есть свои научно-технические достижения, и оно с удовольствием демонстрирует их в рамках различных международных выставок", - прокомментировал Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси.

Также он рассказал, что представлено на стенде МЧС: "Наша система МЧС и научная деятельность выстроена на принципе практики ориентированности. Это не просто научные разработки, которые сегодня представляются. Это готовое решение тех проблем, с которыми сталкиваются наши спасатели в реальной жизни. Безусловно, мы уделяем огромное внимание сегодня средствам защиты. Это и боевая одежда спасателей различного типа. К примеру, последняя разработка, которая стала на 20 % легче, при этом сохранив огнестойкие функции, параметры, будет представлена на этой экспозиции. Мы уже провели соответствующие испытания, и они показывают, что мы сегодня не уступаем, а где-то превосходим передовые западные аналоги. То есть это комплекс защитных сооружений для наших спасателей, которые работают в потенциально опасных условиях".

Военно-техническая выставка MILEX-2025 стартовала в Минске Один из крупнейших тематических форумов на пространстве СНГ дает возможность оценить потенциал оборонного комплекса Беларуси и зарубежья 6 часов назад

Кроме того, он отметил: "Мы на практике, на аккредитованной лаборатории все это испытываем перед тем, как запускать в производство. Безусловно, реальная практика, реальная жизнь. К примеру, наши спасатели, которые летали в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения, уже были в новой экипировке. Есть новая разработка. Это защитный костюм типа "Арктика". Была у нас разработка такая. И в этом году в рамках взаимодействия с МЧС России наши специалисты приняли участие в арктической экспедиции "Безопасная Арктика". Это в условиях Крайнего Севера. Преодолели 2500 километров. И при температуре, которая достигала минус 50 градусов, выполняли самый широкий комплекс аварийно-спасательных работ, работ по пожаротушению. И вот эта боевка, как мы ее называем, подтвердила, конечно, свой высокий стандарт".