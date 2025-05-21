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В МЧС Беларуси рассказали, какие разработки представят на выставке MILEX-2025
30 стран, более полусотни делегаций, порядка 150 организаций-участников, и все это в новом международном выставочном центре.
MILEX стартовал в Минске, объединяя самые передовые разработки.
Расскажем про атмосферу открытия и что привезли на выставку в Минск.
Демонстрация передовых образцов вооружения и военной техники
Форум официально открыт, почетные гости и делегации сейчас осматривают экспозиции. Согласно таймингу, для этого у них несколько часов. Здесь есть на что посмотреть. Действительно, очень интересно.
"У Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое выполняет важную функцию обеспечения безопасности наших людей, конечно, есть свои научно-технические достижения, и оно с удовольствием демонстрирует их в рамках различных международных выставок", - прокомментировал Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси.
Также он рассказал, что представлено на стенде МЧС: "Наша система МЧС и научная деятельность выстроена на принципе практики ориентированности. Это не просто научные разработки, которые сегодня представляются. Это готовое решение тех проблем, с которыми сталкиваются наши спасатели в реальной жизни. Безусловно, мы уделяем огромное внимание сегодня средствам защиты. Это и боевая одежда спасателей различного типа. К примеру, последняя разработка, которая стала на 20 % легче, при этом сохранив огнестойкие функции, параметры, будет представлена на этой экспозиции. Мы уже провели соответствующие испытания, и они показывают, что мы сегодня не уступаем, а где-то превосходим передовые западные аналоги. То есть это комплекс защитных сооружений для наших спасателей, которые работают в потенциально опасных условиях".
Военно-техническая выставка MILEX-2025 стартовала в Минске
Один из крупнейших тематических форумов на пространстве СНГ дает возможность оценить потенциал оборонного комплекса Беларуси и зарубежья
Кроме того, он отметил: "Мы на практике, на аккредитованной лаборатории все это испытываем перед тем, как запускать в производство. Безусловно, реальная практика, реальная жизнь. К примеру, наши спасатели, которые летали в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения, уже были в новой экипировке. Есть новая разработка. Это защитный костюм типа "Арктика". Была у нас разработка такая. И в этом году в рамках взаимодействия с МЧС России наши специалисты приняли участие в арктической экспедиции "Безопасная Арктика". Это в условиях Крайнего Севера. Преодолели 2500 километров. И при температуре, которая достигала минус 50 градусов, выполняли самый широкий комплекс аварийно-спасательных работ, работ по пожаротушению. И вот эта боевка, как мы ее называем, подтвердила, конечно, свой высокий стандарт".
Евгений Барановский также подчеркнул: "Во-первых, хочется отметить, что это все-таки достижение государства в области предупреждения, ликвидации чрезвычайной ситуации. Это предмет гордости, и, конечно, мы хотим его продемонстрировать. Но практика показывает, что мы уже постепенно переходим от импортозамещения, когда каждый белорусский спасатель сегодня надевает ту же спасательную одежду, для продвижения наших товаров, наших разработок на мировые рынки. И это делается сегодня успешно, поэтому, безусловно, данная площадка для нас будет хорошим таким элементом в части поиска новых партнеров и продвижения белорусской отечественной продукции на мировые рынки".