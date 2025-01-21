В Минске открыли новый корпус БГМУ - какие инновационные технологии там есть

Знаковый день для профильного образования - новый корпус Белорусского медуниверситета открыл двери для студентов.

В новом корпусе будут готовить будущих врачей и провизоров, условия максимально приближены к реальным. Материалы и оборудование отечественного производства.

Практико-ориентированный корпус рассчитан на 1 тыс. мест. Современная отделка, стилизованный дизайн, светлые и просторные лаборатории. Первый этаж здания за счет поточных аудиторий имеет круговую форму. Таких на этаже сразу три, и каждая рассчитана на полторы сотни студентов. И все по последнему слову техники, иначе об этом месте и не скажешь.

Новый корпус буквально напичкан различными современными решениями. Есть виртуальная лаборатория и 4D-зал, где можно имитировать абсолютно разные чрезвычайные ситуации. В одной из аудиторий находится изюминка корпуса - установлены тренажеры-симуляторы для будущих стоматологов. Практиковаться здесь смогут сразу 36 студентов.

Инновационные модули есть и на других специальностях, так будущие медики смогут оттачивать систему оказания помощи пациентам практически при любых условиях. А еще в каждой аудитории есть большие мониторы для онлайн-трасляций. При проектировании корпуса упор был сделан на реальную тренировку врачей.

На возведение здания было вложено 67 млн рублей. Проект реализован в кротчайшие сроки, основной этап строительства стартовал в январе 2023, а уже сегодня здесь проходят занятия. Студенты говорят, что современное оборудование окрыляет на новые исследования. Повысить стандарты и эффективность медобразования - именно такие задачи и стояли при планировании проекта.