В Минске представили книги о выборах и символах Беларуси, изданные на языке Брайля

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В Минске в рамках масштабной акции "Беларусь выбирает" представили книги "Символы суверенной Беларуси" и "Выборы в Беларуси: коротко о главном", изданные на языке Брайля (это тактильная система письма для людей с проблемами зрения и слуха).
На страницах книг есть информация о важном политическом событии страны, кандидатах на пост главы государства и 23 национальных символах.
Олег Шепель, председатель Центрального правления белорусского товарищества инвалидов по зрению:
"Книги, изданные на языке Брайля, говорят о том, что мы не делим людей на зрячих или незрячих, здоровых или людей с ограниченными возможностями. С ЦИК мы тоже очень плотно работаем, чтобы незрячий человек или слабовидящий мог на своем участке проголосовать полноценно".
"Мы подготовили информацию на языке Брайля обо всех кандидатах. На участках для людей со слабым зрением есть увеличительные стекла. Есть информация и для глухих людей в виде жестового языка. Участки мы стараемся размещать на первых этажах зданий, чтобы людям с ограниченными возможностями оказать какое-то содействие. Также при комиссиях работают волонтеры", - отметил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.