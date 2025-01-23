В Минске представили книги о выборах и символах Беларуси, изданные на языке Брайля

В Минске в рамках масштабной акции "Беларусь выбирает" представили книги "Символы суверенной Беларуси" и "Выборы в Беларуси: коротко о главном", изданные на языке Брайля (это тактильная система письма для людей с проблемами зрения и слуха).

На страницах книг есть информация о важном политическом событии страны, кандидатах на пост главы государства и 23 национальных символах.

Олег Шепель, председатель Центрального правления белорусского товарищества инвалидов по зрению:

"Книги, изданные на языке Брайля, говорят о том, что мы не делим людей на зрячих или незрячих, здоровых или людей с ограниченными возможностями. С ЦИК мы тоже очень плотно работаем, чтобы незрячий человек или слабовидящий мог на своем участке проголосовать полноценно".