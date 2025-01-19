В Минтрансе рассказала, может ли таксист изменить способ оплаты во время поездки

Много споров как со стороны пассажиров, так и перевозчиков вызывает вопрос оплаты поездки: можно ли менять способ оплаты, когда машина уже тронулась, и если да, кто наделен таким правом. Вправе ли перевозчики заводить "черные списки" на пассажиров, в "Актуальном интервью" объяснил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий.

"Поступает достаточно большое количество замечаний, в том числе в контролирующие органы, от пассажиров, которые жалуются на смену таксистами способа оплаты во время поездки. Допустим, клиент заказал машину с оплатой по реквизитам банковской карты, а во время поездки способ оплаты неожиданно сменился таксистом на наличные, - привел пример представитель Минтранса. - Бывает и наоборот, пассажир изменил способ оплаты во время поездки. В некоторых случаях, если автомобиль такси не оборудован кассовым аппаратом, совмещенным с таксометром либо программной кассой, таксист не может выдать чек, а только предоставить его в электронном виде. В результате возникают конфликтные ситуации".

Актуальное интервью | Андрей Гладкий Рынок такси на сегодняшний момент стабилизирован. Цена сформировалась адекватно и правильно, прежде всего, для потребителей. Об этом рассказал начальник Главного управления автомобильного транспорта Минтранса Беларуси Андрей Гладкий - Какая ситуация на рынке такси? - Острые вопросы разъяснительной работы с водителями такси - Что волнует больше всего пассажиров такси? 19.01.2025 16:28

Во время общественного обсуждения с 26 апреля по 5 мая проекта правительственного постановления, которым планируется внести корректировки в правила автомобильных перевозок пассажиров, мнения по данному вопросу разделились примерно поровну. Были как те, кто выступает за возможность менять способ оплаты во время поездки, так и те, кто высказался против. По этой причине норма будет дальше дорабатываться.

Поступали также и обращения от пассажиров, которым автомобильный перевозчик отказывал в возможности забронировать билет. Речь идет о так называемых "черных списках" маршрутчиков. Имеет ли перевозчик на это право?

"Фактически перевозка в автобусе, в том числе в маршрутке, представляет собой публичный договор. Перевозчик не вправе отказать в ней пассажиру, поэтому включение в "черные списки" незаконно, - аргументировал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта. - Чтобы избежать таких ситуаций, мы предлагаем исключить возможность отказа пассажиру в перевозке".