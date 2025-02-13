В Минтруда Беларуси рассказали, как переехать на работу в село, получить жилье и подъемные деньги

В Беларуси решено оказывать финансовую поддержку тем гражданам, которые едут трудоустраиваться в сельскую местность. О какой работе идет речь, чем должен обеспечить работника наниматель, рассказал начальник управления Министерства труда и соцзащиты Сергей Кацко.

По его словам, если работодатель изъявил желание принять к себе иногороднего гражданина, то он должен заявить вакансию в общереспубликанский банк вакансий и обязательно с предоставлением жилого помещения. Тогда такой работодатель будет рассматриваться в качестве нанимателя, который может принять к себе человека, что переедет с поддержкой службы занятости.

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Сергей Кацко:

"Одно из обязательных условий - переезд должен осуществляться в сельскую местность, тогда можно получить финансовую поддержку со стороны государства. Сегодня она равна 9 бюджетам прожиточного минимума, это немногим более 4 тыс. рублей".

Деревни, хутора и поселки - это сельская местность, поселок городского типа не считается сельской местностью, пояснил специалист.

Сергей Кацко:

"Заключается тройной договор между органами по труду, занятости и социальной защите, безработным и нанимателем, где прописываются условия каждой стороны, в том числе одно из условий для безработного, который переезжает, - он должен там проработать не менее одного года и не должен увольняться. В случае если он уволится по каким-либо причинам, он должен будет вернуть оказанную сумму поддержки. Если же наниматель уволит человека (не понравился работник, при сокращении штата или еще по какой-то причине), тогда уже наниматель должен будет вернуть сумму, которую получил человек. Наниматель, беря к себе человека, осознавал определенные риски, подписал договор. В соответствии с договором он должен будет возместить эту сумму службе занятости".

Других обязательств на работника не накладывается, отметил Сергей Кацко. "Если он изъявил желание работать в этой организации - едет туда, работает и за это еще получает подъемные выплаты. Иных обязательств не предусмотрено", - подчеркнул специалист Минтруда. Работник может распоряжаться полученными деньгами по своему усмотрению.

По словам Сергея Кацко, наниматель принимает на работу человека после собеседования, договор заключается без прохождения предварительного испытания. Жилье работнику предоставляется сразу. "То есть человек приехал, заселился, свои вещи разместил и приступает к работе", - пояснил он.

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Отвечая на вопрос, какой эффект видит Минтруда от этого, начальник управления отметил, что за последние 4 года порядка 400 семей безработных переселились в другую местность, в том числе в 2024 году 91 семья. "Ежегодно цифра приблизительно похожа: около 100 семей переселяются, - сказал он. - Во-первых, у людей есть возможность найти подходящую работу, которая им нравится. Если в крупном городе проблемы с жильем, то здесь сразу предоставляется жилье. Каждый человек ищет, где лучше. И наниматель в выигрыше, потому что приезжает специалист. Не обязательно это должен быть инженерно-технический работник. Возможно, не хватает и операторов машинного доения. Есть хорошие примеры, когда из города переезжают в село. Один из примеров - заработная плата оператора машинного доения 3900 рублей. Семья переехала и довольна, люди продолжают работать".