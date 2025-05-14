В Минтруда разъяснили, какие трудовые и пенсионные гарантии могут предоставляться белорусским семьям

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Заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Коваль проинформировала, какие трудовые и пенсионные гарантии могут предоставляться белорусским семьям, пишет БЕЛТА.

Светлана Коваль отметила, что при приеме на работу запрещается отказывать женщинам в заключении трудового договора или снижать им заработную плату по мотивам беременности или наличия детей в возрасте до 3 лет. "Это правило распространяется также на одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет или детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. В случае принятия решения об отказе в приеме на работу, оно должно быть мотивированным и может обжаловаться в суде", - рассказала она.

На период нахождения в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет за работником сохраняется рабочее место, даже если срок действия трудового договора заканчивается. "В это время наниматель обязан продлить трудовой договор с согласия работника как минимум до окончания отпуска. После окончания отпуска по уходу за ребенком, когда ребенку исполняется 3 года, обеспечивается защита занятости матери или отца до достижения ребенком 5 лет", - поделилась Светлана Коваль.

Гарантируется недопущение расторжения трудового договора по инициативе нанимателя с беременной женщиной, матерью или одиноким отцом, воспитывающим ребенка в возрасте до 3 лет. "Это правило распространяется на такие случаи, как сокращение численности или штата работников, несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья или недостаточной квалификации", - отметила замначальника.

Аналогичный подход применяется в отношении одиноких родителей с детьми в возрасте от 3 до 14 лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

Также при желании женщины, ожидающей рождения ребенка или воспитывающей ребенка до 14 лет, наниматель обязан пойти навстречу и установить неполный рабочий день или неделю. "Работники с ребенком в возрасте до 16 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет обладают преимущественным правом на заключение трудового договора о выполнении работы на дому", - добавила Светлана Коваль.

Трудовым законодательством предусмотрена и возможность дополнительных выходных для работников, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет, троих и более детей до 16 лет либо двоих детей до 16 лет.

Родители также могут рассчитывать на пенсионные гарантии. Так, в общий стаж для назначения пенсии включаются периоды ухода за детьми в возрасте до 3 лет общей продолжительностью до 12 лет. "Матерям, родившим четверых детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста, для назначения пенсии по возрасту снижен страховой стаж с 10 лет до 5 лет. Аналогично предусмотрено для женщин с 5 и более детьми. Матерям, родившим 5 и более детей, назначаются досрочные пенсии на 5 лет ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста при пониженных требованиях к страховому стажу", - рассказала Светлана Коваль.

Матерям с 9 и более детьми, награжденным одной из государственных наград СССР за материнство или орденом Матери, предоставляется право на пенсию за особые заслуги перед Республикой Беларусь. По состоянию на 1 мая 2025 года такие пенсии установлены 416 многодетным матерям.