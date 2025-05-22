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В регионах Беларуси активно занимаются обновлением игровых площадок во дворах - что уже сделали
Наведение порядка во всех сферах нашей жизни и создание комфортной среды для белорусов - одна из ключевых задач, стоящих перед страной. Но содействовать ее решению должны сообща все - и государство, и граждане. Таков, пожалуй, главный лейтмотив 2025 года. Минск в этом плане, конечно, должен задавать тон и быть примером для регионов.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси (14.04.2025 г.):
"По благоустройству должны быть приняты соответствующие решения, меры, и они должны осуществляться. Хочу, пользуясь случаем, всех предупредить, что в этом плане мы возьмем на очень серьезный контроль благоустройство в стране. Пусть никто не думает, что объявили Год благоустройства, год пройдет и там все забудется. Не забудется. Все должно быть в порядке - и дороги, и дома, и вокруг территорий, предприятия… Все, что не нужно, нужно снести. Где нужно построить что-то, значит, нужно построить".
Да, чистота и порядок - наш бренд. Но бренд, который требует усилий и в столице, и в каждой области.
"По адресу улица Мира, 7 в городе Орша планируется произвести модернизацию прилегающей территории. Планируется произвести работы по установке нового детского игрового оборудования, также установим видеонаблюдение, поставим освещение, установим резиновое покрытие", - рассказала начальник отдела КУП "Оршакомхоз" Олеся Бурец.
Поставить новый комплекс обещают уже в этом году. Отдельные зоны для детей разных возрастов, воркаут-площадки для занятий спортом, тренажеры и современное оборудование. По масштабу площадка будет самой большой в Орше и не менее интересной.
"Будет установлено несколько игровых комплексов для детей малой возрастной категории до 5-7 лет и детей до 12 лет. Мы, конечно, предусмотрели лавочки для зоны отдыха наших возрастных граждан, мамочкам будет удобно посидеть. В среднем наши все проекты будут стоять около 350-400 тыс. белорусских рублей", - отметила Олеся Бурец.
К благоустройству детских площадок в Орше подошли комплексно. В этом году еще 9 проектов в разработке. Новое детское оборудование уже установили на улице Островского. Учли мнения и взрослых, и детей. По всей территории игрового мини-городка уложено безопасное прорезиненное покрытие.
Ежегодно по всей стране весной и осенью тщательно проверяют каждую из площадок. И коллегиально на профильных комиссиях принимаются решения, что нужно заменить или отремонтировать. Только в Витебске в 2025 году по плану модернизация ждет свыше дворовых территорий. На 75 будут обновлены игровые зоны.
К оценке состояния детского оборудования подключаются контролирующие органы. Сменив кабинетные стены, специалисты изучают ситуацию на местах. Все, что не блещет новизной и современностью, попадает во внимание. Заменить одновременно все старые площадки на новые исключительно за счет города слишком затратно. Поэтому первые на очереди именно опасные карусели.
"Меры по безопасной эксплуатации должны приниматься незамедлительно. Так после вмешательства областного Комитета госбезопасности проведена замена 28 единиц игрового оборудования", - сказал начальник отдела Комитета госконтроля Витебской области Андрей Бутковский.
Недетские проблемы коснулись детских площадок в Гродно. Во дворе по улице Кабяка явно красок не хватало. Из развлечений - сломанные качели, карусель и баскетбольное кольцо. Жильцы многоэтажек недоумевали, почему старую горку демонтировали, а взамен ничего не установили. На карандаш ситуацию взял Комитет госконтроля. Службы ЖКХ оперативно решили вопрос.
"УЖРЭП Октябрьского района Гродно формально отнесся к проведению ежегодных осмотров придворовых территорий. Все эти недостатки были выявлены в прошлом году, а на самом деле только жалобы граждан позволили обнаружить эти дефекты. После нашего направления рекомендаций все эти недостатки были устранены", - подчеркнул начальник отдела Комитета госконтроля Гродненской области Геннадий Томильчик.
Главное не только построить, но и поддерживать в должном порядке то, что сделано. Конечно, судьба благоустроенных дворов и площадок и на совести самих жильцов. Песочницы и горки не вечны, поэтому только бережное отношение может продлить срок их службы. Дети не всегда придерживаются правил и здесь уже задача взрослых научить, как надо делать правильно. Ведь, именно благоустройство и чистота - отражение культуры нашего общества. Подробности смотрите в проекте "На контроле Президента".