В регионах Беларуси активно занимаются обновлением игровых площадок во дворах - что уже сделали

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Наведение порядка во всех сферах нашей жизни и создание комфортной среды для белорусов - одна из ключевых задач, стоящих перед страной. Но содействовать ее решению должны сообща все - и государство, и граждане. Таков, пожалуй, главный лейтмотив 2025 года. Минск в этом плане, конечно, должен задавать тон и быть примером для регионов.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (14.04.2025 г.):

"По благоустройству должны быть приняты соответствующие решения, меры, и они должны осуществляться. Хочу, пользуясь случаем, всех предупредить, что в этом плане мы возьмем на очень серьезный контроль благоустройство в стране. Пусть никто не думает, что объявили Год благоустройства, год пройдет и там все забудется. Не забудется. Все должно быть в порядке - и дороги, и дома, и вокруг территорий, предприятия… Все, что не нужно, нужно снести. Где нужно построить что-то, значит, нужно построить".

Да, чистота и порядок - наш бренд. Но бренд, который требует усилий и в столице, и в каждой области.

"По адресу улица Мира, 7 в городе Орша планируется произвести модернизацию прилегающей территории. Планируется произвести работы по установке нового детского игрового оборудования, также установим видеонаблюдение, поставим освещение, установим резиновое покрытие", - рассказала начальник отдела КУП "Оршакомхоз" Олеся Бурец.

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Поставить новый комплекс обещают уже в этом году. Отдельные зоны для детей разных возрастов, воркаут-площадки для занятий спортом, тренажеры и современное оборудование. По масштабу площадка будет самой большой в Орше и не менее интересной.

"Будет установлено несколько игровых комплексов для детей малой возрастной категории до 5-7 лет и детей до 12 лет. Мы, конечно, предусмотрели лавочки для зоны отдыха наших возрастных граждан, мамочкам будет удобно посидеть. В среднем наши все проекты будут стоять около 350-400 тыс. белорусских рублей", - отметила Олеся Бурец.

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К благоустройству детских площадок в Орше подошли комплексно. В этом году еще 9 проектов в разработке. Новое детское оборудование уже установили на улице Островского. Учли мнения и взрослых, и детей. По всей территории игрового мини-городка уложено безопасное прорезиненное покрытие.

Ежегодно по всей стране весной и осенью тщательно проверяют каждую из площадок. И коллегиально на профильных комиссиях принимаются решения, что нужно заменить или отремонтировать. Только в Витебске в 2025 году по плану модернизация ждет свыше дворовых территорий. На 75 будут обновлены игровые зоны.

К оценке состояния детского оборудования подключаются контролирующие органы. Сменив кабинетные стены, специалисты изучают ситуацию на местах. Все, что не блещет новизной и современностью, попадает во внимание. Заменить одновременно все старые площадки на новые исключительно за счет города слишком затратно. Поэтому первые на очереди именно опасные карусели.

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"Меры по безопасной эксплуатации должны приниматься незамедлительно. Так после вмешательства областного Комитета госбезопасности проведена замена 28 единиц игрового оборудования", - сказал начальник отдела Комитета госконтроля Витебской области Андрей Бутковский.

Недетские проблемы коснулись детских площадок в Гродно. Во дворе по улице Кабяка явно красок не хватало. Из развлечений - сломанные качели, карусель и баскетбольное кольцо. Жильцы многоэтажек недоумевали, почему старую горку демонтировали, а взамен ничего не установили. На карандаш ситуацию взял Комитет госконтроля. Службы ЖКХ оперативно решили вопрос.

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"УЖРЭП Октябрьского района Гродно формально отнесся к проведению ежегодных осмотров придворовых территорий. Все эти недостатки были выявлены в прошлом году, а на самом деле только жалобы граждан позволили обнаружить эти дефекты. После нашего направления рекомендаций все эти недостатки были устранены", - подчеркнул начальник отдела Комитета госконтроля Гродненской области Геннадий Томильчик.