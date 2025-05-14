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В Витебске состоялось открытие памятника "Древо жизни"
В Витебске на территории мемориала "5-й полк" торжественно открыли памятник "Древо жизни". Это очередное подтверждение тому, что белорусы не забывают, как оккупанты и их пособники убивали и мучили мирных жителей, порабощали женщин и детей.
Еще в 2024 году Министерство культуры Республики Беларусь при поддержке Генеральной прокуратуры Беларуси объявило конкурс эскизных проектов монумента. Победил авторский коллектив скульптора Ивана Казака и архитектора Валерия Рыбакова.
В годы Великой Отечественной войны на окраине Витебска фашисты создали пересыльный лагерь для советских военнопленных, а позже сюда стали свозить и мирных жителей. От голода и пыток только здесь погибли более 80 тыс. человек. В память о них и создали мемориал "5-й полк", а 14 мая 2025 года здесь открыли новую композицию.
Памятный знак символизирует несгибаемость духа белорусского народа во время нацистского геноцида и стремление к мирной и независимой жизни. Тянущиеся из земли к небу руки убитых мужчин и женщин, детей и стариков переплетаются воедино, формируя образ дерева как символ вечной жизни, несмотря на планы врага.
Иван Казак:
"Я еще был школьником, когда мне одна бабушка рассказала (а она была тогда свидетелем происходящего), как немцы закапывали людей живыми. Они пытались вылезти, но их опять заталкивали в ямы. Этот рассказ, наверное, мне и навеял создать такой памятник".
Три "пулевых" - отсылка к каждому третьему погибшему белорусу. На постаменте нанесено и четверостишие, посвященное мирным жителям. Фашисты жестоко расправлялись, в том числе, и с детьми, и Беларусь об этом помнит.
Заместитель генерального прокурора Беларуси Сергей Хмарук заявил, что везде есть люди, которые погибли в результате геноцида белорусского народа, поэтому было принято решение об установлении в каждом регионе Беларуси памятника таким жертвам.
Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа открывает новые ужасающие факты нацистских преступников. По обновленным данным, в списке деревень, разделивших судьбу Хатыни, насчитывается 170 населенных пунктов Витебской области.
"Эти люди тоже что-то планировали, о чем-то мечтали, хотели воспитывать детей и просто жить. Мы постоянно говорим, что это нужно помнить, чтобы это не повторилось", - сказал председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.
Открытие монумента "Древо жизни" - еще один шаг к сохранению исторической памяти и уверенное заявление: мир должен узнать всех виновных в геноциде белорусского народа.