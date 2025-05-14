В Витебске состоялось открытие памятника "Древо жизни"

В Витебске на территории мемориала "5-й полк" торжественно открыли памятник "Древо жизни". Это очередное подтверждение тому, что белорусы не забывают, как оккупанты и их пособники убивали и мучили мирных жителей, порабощали женщин и детей.

Еще в 2024 году Министерство культуры Республики Беларусь при поддержке Генеральной прокуратуры Беларуси объявило конкурс эскизных проектов монумента. Победил авторский коллектив скульптора Ивана Казака и архитектора Валерия Рыбакова.

В годы Великой Отечественной войны на окраине Витебска фашисты создали пересыльный лагерь для советских военнопленных, а позже сюда стали свозить и мирных жителей. От голода и пыток только здесь погибли более 80 тыс. человек. В память о них и создали мемориал "5-й полк", а 14 мая 2025 года здесь открыли новую композицию.

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Памятный знак символизирует несгибаемость духа белорусского народа во время нацистского геноцида и стремление к мирной и независимой жизни. Тянущиеся из земли к небу руки убитых мужчин и женщин, детей и стариков переплетаются воедино, формируя образ дерева как символ вечной жизни, несмотря на планы врага.

Иван Казак:

"Я еще был школьником, когда мне одна бабушка рассказала (а она была тогда свидетелем происходящего), как немцы закапывали людей живыми. Они пытались вылезти, но их опять заталкивали в ямы. Этот рассказ, наверное, мне и навеял создать такой памятник".

Три "пулевых" - отсылка к каждому третьему погибшему белорусу. На постаменте нанесено и четверостишие, посвященное мирным жителям. Фашисты жестоко расправлялись, в том числе, и с детьми, и Беларусь об этом помнит.

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Заместитель генерального прокурора Беларуси Сергей Хмарук заявил, что везде есть люди, которые погибли в результате геноцида белорусского народа, поэтому было принято решение об установлении в каждом регионе Беларуси памятника таким жертвам.

Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа открывает новые ужасающие факты нацистских преступников. По обновленным данным, в списке деревень, разделивших судьбу Хатыни, насчитывается 170 населенных пунктов Витебской области.

"Эти люди тоже что-то планировали, о чем-то мечтали, хотели воспитывать детей и просто жить. Мы постоянно говорим, что это нужно помнить, чтобы это не повторилось", - сказал председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

Александр Субботин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de8fbe79-4012-4df1-bb3d-2ad0ea73c467/conversions/573867f9-ef10-4fbd-bfff-792b8c33acfd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de8fbe79-4012-4df1-bb3d-2ad0ea73c467/conversions/573867f9-ef10-4fbd-bfff-792b8c33acfd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de8fbe79-4012-4df1-bb3d-2ad0ea73c467/conversions/573867f9-ef10-4fbd-bfff-792b8c33acfd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de8fbe79-4012-4df1-bb3d-2ad0ea73c467/conversions/573867f9-ef10-4fbd-bfff-792b8c33acfd-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Субботин