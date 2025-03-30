Вечный огонь, 125 г хлеба и фотозоны. Дворец Республики в ожидании первых зрителей концерта-реквиема

Факты геноцида белорусского народа озвучат 6 апреля со сцены Дворца Республики. Там дадут старт марафону показов концерта-реквиема "Каждый третий". Это театрализованная ода каждому белорусу, уничтоженному нацистами. Саму постановку уже видели посетители Музея Победы в Москве и зрители Дворца Республики. Возвращение проекта на большую сцену инициировал Александр Лукашенко. Реквием дополнят и выставочными проектами.

Первыми зрителями, которые войдут сегодня во Дворец Республики, станут жители Брестской области - неравнодушные белорусы. Их будет 2500 человек. Именно столько вмещает главный зал Дворца Республики.

Как только они войдут в фойе, увидят Вечный огонь и смогут отдать дань памяти каждому третьему погибшему, вспомнить о потерях в своей семье. На импровизированной фотозоне узнаются очертания родной Брестской крепости.

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Для зрителей подготовили шесть выставочных проектов. Рупорами правды стали БЕЛТА, издательский дом "Беларусь сегодня" и даже Минскхлебпром. Работники предприятия специально испекли хлеб по рецептуре военных лет. Его можно будет попробовать и почувствовать, что ели жители в оккупированной Беларуси. Например, будет хлеб из лебеды и отрубей. Его нарежут кусочками по 125 граммов - в таком количестве белорусы получали хлеб в годы войны.

Проект Национальной библиотеки Беларуси - это книги, в которых описаны все зверства нацизма, а также методы того, как истребляли нацию. Об этом можно будет почитать в фойе Дворца Республики.

Генеральный продюсер проекта Анна Лукашенко рассказала, с какими эмоциями, на ее взгляд, будут уходить зрители после концерта: "Самое объективное - это оценка зрителей после концерта. Мы слышали и нам рассказывали об очень высокой оценке зрителями этого проекта. Но, безусловно, мы с волнением ждем этого семидневного показа, потому что приедет вся страна. И, конечно, мы волнуемся, как это будет воспринято, понравится - не понравится. Многие проделают путь в сотни километров, для того, чтобы увидеть этот проект. И, конечно, очень хочется, чтобы каждый выходящий из зала сказал, что он приехал не зря".

"Это очень важно для нашей страны - помнить тех, кто воевал в то время. И такие концерты очень тяжело проходят, потому что это очень сильная эмоциональная нагрузка. Песни очень сложные. Ты живешь этими песнями, и это правда очень сложно", - высказал свое мнение участник концерта-реквиема "Каждый третий" Артем Скороль.

"Каждый раз, когда я пою песню "Расскажи ребенку о войне", мне хочется плакать. Правда! Я пою и пытаюсь не расплакаться. Эмоционально очень тяжело", - поделилась эмоциями участница концерта-реквиема "Каждый третий" Лера Бернатович.

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На втором этаже Дворца Республики выставка экспонатов Музея истории Великой Отечественной войны. Под стеклами находятся уникальные вещи, которые находили и на территории лагеря смерти "Тростенец", и в Брестской крепости, и также в Несвеже.

На отдельных стендах размещены фотографии героев, которые помогали освобождать нашу страну от фашизма, и краткие сведения о них.

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Также фонд Музея истории Великой Отечественной войны предоставил некоторые художественные полотна. Здесь есть и оригиналы картин Героя Беларуси художника Михаила Савицкого.

Проект издательского дома "Беларусь сегодня" "Подвиги и судьбы в документах" проехал фактически весь "Марафон единства", и благодаря ему многие люди восполнили пробелы в своем семейном древе. Так что те, кто посетит Дворец Республики, смогут многое узнать. На ликбез дается полтора часа перед концертом.