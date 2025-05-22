Вербовщик действует вежливо и ненавязчиво. Как заманивают в наркобизнес, рассказали в Генпрокуратуре

Набирая новый "персонал", организаторы интернет-магазинов по продаже наркотических средств и психотропных веществ часто используют манипулятивные техники и психологические уловки. Об этом рассказали в главном управлении уголовно-судебного надзора Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

По информации надзорного ведомства, особенно тревожным стало явление вербовки на работу в качестве закладчиков (курьеров, "минеров") в так называемые наркомаркеты. Распространители психоактивных веществ вовлекаются в преступную деятельность через социальные сети, мессенджеры WhatsApp, Telegram, VIPole (с названиями вроде "подработка", "быстрые деньги", "высокий доход"), паблики в Instagram, TikTok, "ВКонтакте" - с "работой без опыта"; сайты-объявления, форумы, программы (Tor) и даже комментарии под популярными видео на YouTube.

Набирая новый "персонал", организаторы интернет-магазинов по продаже наркотических средств и психотропных веществ часто используют манипулятивные техники и психологические уловки, эксплуатируют финансовую уязвимость и наивность, обещают быстрый и, главное, безопасный доход, который не требует больших физических и временных затрат. Для этого приводят аргументы об отсутствии каких-либо рисков.

Вербовщик, как правило, действует вежливо и ненавязчиво: предлагает "простую курьерскую доставку", "раскладку товара", "работу в логистике", "интернет-магазине", избегая слова "наркотики".

Когда человек начинает общаться с вербовщиком, включаются манипуляции: "ничего страшного, тебя никто не поймает", "ты не сбытчик, ты просто доставляешь товар", "это просто химия, ее даже запретить не могут", "мы следим за безопасностью, тебе ничего не грозит". Часто также используется давление на эмоции: обещают помочь с долгами, хвалят за "смелость", называют "партнером", убеждая, что "все легко" - пришел, положил, сфотографировал, ушел.

Вот пример. В ходе судебного разбирательства обвиняемый рассказал, как роковое предложение, поступившее ему через мессенджер Telegram, стало началом необратимой цепи событий. В мессенджере 16 марта 2024 года он получил сообщение - заманчивую, на первый взгляд, возможность заработать, занявшись раскладкой наркотиков. Для трудоустройства ему предложили два варианта: либо передать паспортные данные, либо внести денежный залог. Первоначально он отказался, осознавая риск и не желая раскрывать личную информацию. Однако спустя короткое время куратор снова вышел на связь, уверяя, что все формальности можно обойти - без залога, без документов, лишь с условием "отработать" залог. Обвиняемый согласился.

Утром 18 марта он получил точные координаты тайника. Направляясь туда, он волновался, но желание быстро заработать пересилило сомнения. Достав психотропное вещество, предназначенное для дальнейшей расфасовки, направился домой и по дороге был задержан.

Приговором суда Бобруйского района и города Бобруйска молодой человек признан виновным по ч.4 ст.328 УК в незаконном обороте психоактивных веществ в составе организованной группы, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет со штрафом в размере Br4 тыс.

Одним из самых сильных крючков становится обещание легких, больших и быстрых денег. Иногда действительно платят за первые задания, чтобы "подсадить" и сформировать ощущение безопасности и анонимности. Но затем все меняется: выплаты вознаграждения откладываются, даются рискованные задания, высказываются угрозы при проявлении желания бросить "работу", требуется безоговорочное подчинение - "или сольем тебя милиции".

Так, например, весной 2024 года девушка получила предложение через мессенджер стать курьером наркошопа. Она хотела быстро заработать. В начале июня ей поручили забрать так называемый мастер-клад - крупную партию расфасованных психотропных веществ, которые она должна была скрыть в тайниках в Мозыре и Калинковичах, но пристрастие к алкоголю замедлило выполнение задачи. Несвоевременность вызвала гнев куратора, девушке стали открыто угрожать расправой. Она спрятала запрещенный груз в укромном месте лесного массива, неподалеку от своего дома, надеясь таким образом избавиться от проблемы.

Уже вечером 19 июня 2024 года от сотрудников милиции она узнала, что ее фотографии и персональные данные размещены в сети Интернет с предложением за вознаграждение ее "наказать" за хищение психотропных веществ. Вскоре правоохранительные органы обнаружили тайник и изъяли запрещенные вещества.

От уголовной ответственной фигурантке уйти не удалось - суд Мозырского района признал ее виновной, установив ее участие в организованной группе, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.