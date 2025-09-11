3.64 BYN
Военный аналитик: Лукашенко занимает равное место среди политических лидеров современного мира
Дружеская атмосфера встречи Александра Лукашенко с делегацией США создает прочную основу для дальнейшего развития двусторонних отношений.
Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона":
"Фактически мы можем сказать, что среди сильных мира сего, таких как Путин, Си Цзиньпин, Трамп, Александр Лукашенко занимает равное место за столом этих политических лидеров современного мира. Потому что Трамп, который, как мы знаем, пренебрежительно относится ко многим европейским лидерам и лидерам ЕС, тем, что направил своего личного представителя, направил личные подарки, личное обращение и в качестве политического жеста снял санкции с "Белавиа", тем самым он признал авторитет и равенство позиций таких стран, как США и Беларусь. Казалось бы, парадокс. Но тем не менее, в современном мире уважают сильных, принципиальных, стойких и несгибающихся лидеров. И в Лице Александра Григорьевича Лукашенко мы видим именно такого политика. Искренне радуемся за эти белорусские успехи. Конечно же, это идет и на нормализацию отношений России и США, поскольку все взаимосвязано в этом мире. И, конечно же, это идет на пользу и авторитету нашего Союзного государства".
Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Подобные переговоры как раз таки являются гарантом того, что наши интересы будут учтены. Кроме того, это ясный сигнал европейским государствам о том, что необходимо все-таки вносить существенные коррективы в свою политику. И мы видим, насколько это диссонирует с той эскалационной политикой, которую проводит сейчас, например, польское руководство, очевидно, что официально Варшаве необходимо, мягко говоря, несколько корректировать свое поведение в отношениях с Беларусью. Очень важна та атмосфера, дружеская атмосфера, которая царила в рабочем кабинете Президента. Видно, что уже не в первый раз он встречается с этими американскими представителями, и подобная атмосфера важна для дальнейшего успешного продвижения наших отношений".