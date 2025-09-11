"Фактически мы можем сказать, что среди сильных мира сего, таких как Путин, Си Цзиньпин, Трамп, Александр Лукашенко занимает равное место за столом этих политических лидеров современного мира. Потому что Трамп, который, как мы знаем, пренебрежительно относится ко многим европейским лидерам и лидерам ЕС, тем, что направил своего личного представителя, направил личные подарки, личное обращение и в качестве политического жеста снял санкции с "Белавиа", тем самым он признал авторитет и равенство позиций таких стран, как США и Беларусь. Казалось бы, парадокс. Но тем не менее, в современном мире уважают сильных, принципиальных, стойких и несгибающихся лидеров. И в Лице Александра Григорьевича Лукашенко мы видим именно такого политика. Искренне радуемся за эти белорусские успехи. Конечно же, это идет и на нормализацию отношений России и США, поскольку все взаимосвязано в этом мире. И, конечно же, это идет на пользу и авторитету нашего Союзного государства".