Американцы винят Трампа и республиканцев в шатдауне
Автор:Редакция news.by
Правительство США после провального голосования по проекту бюджета как минимум до понедельника осталось без финансирования.
Один за другим от нехватки средств деградируют американские институты: от госслужбы до контролирующих ядерный арсенал страны органов.
Согласно опросу Washington Post, 47 % граждан США видят в этом вину Трампа и конгрессменов-республиканцев.
Между тем американская администрация обвиняет демократов в бойкотировании проекта бюджета. Камнем преткновения стало сокращение медицинских субсидий, за которое выступает Дональд Трамп. Его позицию не поддерживает 71 % опрошенных американцев.