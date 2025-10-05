Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Американцы винят Трампа и республиканцев в шатдауне

Правительство США после провального голосования по проекту бюджета как минимум до понедельника осталось без финансирования.

Один за другим от нехватки средств деградируют американские институты: от госслужбы до контролирующих ядерный арсенал страны органов.

Согласно опросу Washington Post, 47 % граждан США видят в этом вину Трампа и конгрессменов-республиканцев.


Между тем американская администрация обвиняет демократов в бойкотировании проекта бюджета. Камнем преткновения стало сокращение медицинских субсидий, за которое выступает Дональд Трамп. Его позицию не поддерживает 71 % опрошенных американцев.

