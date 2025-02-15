Возложение венков и минута молчания - как в Гомеле отметили День памяти воинов-интернационалистов

15 февраля в Беларуси отмечают День памяти воинов-интернационалистов. Советские войска покинули Афганистан 36 лет назад. Мероприятия, посвященные этой знаменательной дате, прошли по всей стране.

В Гомеле у мемориала воинам-интернационалистам собрались те, кто прошел Афганскую войну, их семьи, а также руководство области и города, представители общественных организаций, молодежь.

К монументу возложили венки и цветы. Память павших почтили минутой молчания.

"Попал служить в северную провинцию Афганистана Джаузджан в спецподразделение пограничных войск. Прослужил 2 года и 2 недели механиком-водителем. Участвовал в 19 боевых операциях по уничтожению бандформирований, караванов с оружием и наркотиками", - поделился воин-интернационалист Анатолий Удовенко.

Председатель Гомельской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Михаил Жукевич рассказал, что ежегодно 1 января организация обновляет статистику. По сравнению с 2024 годом количество воинов-интернационалистов уменьшилось на 140 человек.