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Возложение венков и минута молчания - как в Гомеле отметили День памяти воинов-интернационалистов
15 февраля в Беларуси отмечают День памяти воинов-интернационалистов. Советские войска покинули Афганистан 36 лет назад. Мероприятия, посвященные этой знаменательной дате, прошли по всей стране.
В Гомеле у мемориала воинам-интернационалистам собрались те, кто прошел Афганскую войну, их семьи, а также руководство области и города, представители общественных организаций, молодежь.
К монументу возложили венки и цветы. Память павших почтили минутой молчания.
"Попал служить в северную провинцию Афганистана Джаузджан в спецподразделение пограничных войск. Прослужил 2 года и 2 недели механиком-водителем. Участвовал в 19 боевых операциях по уничтожению бандформирований, караванов с оружием и наркотиками", - поделился воин-интернационалист Анатолий Удовенко.
Председатель Гомельской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Михаил Жукевич рассказал, что ежегодно 1 января организация обновляет статистику. По сравнению с 2024 годом количество воинов-интернационалистов уменьшилось на 140 человек.
На сегодня на территории Гомельской области проживают более 3,2 тыс. воинов-интернационалистов, из них 3,1 тыс. - именно ветераны войны в Афганистане.