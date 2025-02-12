Впечатления будущих студентов и подготовка к экзаменам. Как в Беларуси прошла репетиция ЦЭ

Возможность проанализировать ошибки и скорректировать дальнейшую подготовку для абитуриентов предоставляет репетиционный централизованный экзамен.

Такой опыт, как показывает практика, позволяет увереннее чувствовать себя на предстоящих испытаниях и сфокусироваться на достижении высоких результатов.

Расскажем, как в Беларуси прошла экзаменационная репетиция и как будущие студенты готовятся к итоговым учебным испытаниям.

56 тыс. выпускников проверили свои знания

Первая репетиция централизованного экзамена в нынешнюю вступительную кампанию состоялась минувшую субботу, 8 февраля, и охватила по всей стране 144 пункта. Явка высокая - 98,4 % - это 56 тыс. будущих выпускников. Школьники выбирали предметы, необходимые для поступления в вузы. Самыми популярными оказались русский язык, математика и биология. Что касается правил, в целом многое остается в прежнем формате, за исключением важной ремарки.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"В этом году запрещена аудио-, видео-, фотофиксация. Не только непосредственно в аудитории, где проводится централизованный экзамен, но и в целом в пункте сдачи ЦЭ. Напоминаем всем выпускникам, педагогам, родителям о том, что самое главное - это справедливость и абсолютно объективная оценка знаний ребят. Поэтому необходимо полностью избегать использования любых вспомогательных предметов".

Ожидание результатов и анализ ошибок

Не обошлось на репетиции ЦЭ без нарушений. За попытку подсмотреть, из аудиторий было удалено 5 человек. Результаты репетиционного ЦЭ школьники узнают до 28 февраля. А пока ребята сами анализируют ошибки и делятся своими впечатлениями.

Анастасия Алексеева, учащаяся СШ № 104 г. "Минска:

"Волнительно было. Но при этом ты набираешься опыта и понимаешь, что тебя будет дальше ждать, понимаешь, от чего отталкиваться".

"Честно говоря, да, волновался, стресс был. Но на самом деле каждый этап и каждый поход на репетиционное тестирование только делает тебя стрессоустойчивее", - поделился Арсений Шлепоченко, учащийся СШ № 104 г. Минска.

Уроки, факультативы и курсы

Времени расслабляться нет, ведь подготовка к основным экзаменам и централизованному тестированию продолжается. Считается, что для успешной сдачи достаточно качественных знаний, полученных в школе. Главное - систематическая подготовка и уверенность в своих силах.

Марина Будько, учащаяся СШ № 104 г. Минска:

"Я планирую поступать в БГУ на факультет права. Сдаю обществоведение, английский язык и русский язык. Я думаю больше обращать внимание сейчас на английский. У меня хорошо обстоят дела с обществоведением, но все равно надо стараться подтягивать все предметы".

"Собираюсь поступать в Академию МВД, позже пойти в ГАИ города. Сдаю обществоведение, английский и белорусский. Просто нужно учить, заучивать. Часть Б не тяжелее части А, если учить", - рассказал Илья Берейшик, учащийся СШ № 104 г. Минска.

Вдобавок к урокам школьной программы в учреждениях образования спросом пользуются факультативы и курсы, которые заметно повышают эффективность подготовки.

Анастасия Ерошевич, учитель физики и математики СШ № 104 г. Минска:

"Мы не ограничиваемся, мы используем сборники для подготовки к ЦЭ и к ЦТ. Точно так же мы берем различные подборки задач по разным разделам".

"Подготовка начинается прямо с 10-го класса. В каждом уроке - повторение. Мы повторяем основные орфограммы, которые используются в тестах. Следующий этап работы - коррекция знаний. Мы проводим обучающие тесты, контрольные тесты", - рассказала Татьяна Бурмистрова, учитель русского языка и литературы СШ № 104 г. Минска.

Известны даты проведения ЦЭ и ЦТ