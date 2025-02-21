Втридорога продают излишки - как соседи обеспечат Литву электроэнергией, если самим не хватает

Большая система БРЭЛЛ надежная, но сейчас Прибалтика стала какой-то маленькой энергосистемой с поддержкой скандинавов. Такими опасениями в программе "Актуальное интервью" поделился председатель МОО "Международный форум добрососедства" Эдикас Ягелавичус.

"Я не специалист по энергетике, но я очень сомневаюсь, что скандинавы нас могут выручить электроэнергией. У них самих, как я понимаю, не всегда ее достаточно. Они нам продают только излишки, которые иногда остаются, и эти излишки они продают втридорога. Потому что если бы не было кому давать, они должны были бы что-то придумать и куда-то ее спихнуть дешево. А сейчас они втридорога продают, это очень выгодно для скандинавов, но никак не выгодно для Прибалтики", - уверен Эдикас Ягелавичус.

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Мистической единой европейской энергетической системы не существует, заявил он. "В Европе есть 6 отдельных энергетических систем. И мы ни в одну из них пока никак не вписаны. Двери чуть-чуть приоткрыты с этой очень немощной линией LITPOL в Польше, но им самим не хватает, они продавать нам не будут. И по трем кабелям, один из которых сломан, мы чуть-чуть как бы причастны к скандинавам. И все, у нас других вариантов нет", - подчеркнул Ягелавичус..