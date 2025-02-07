Литовец: В СМИ раздувают, что Прибалтика станет частью энергосистемы Евросоюза, но это не так

8 февраля 2025 года страны Прибалтики отключились от БРЭЛЛ. Какие в связи с этим видит проблемы председатель МОО "Международный форум добрососедства" Эдикас Ягелавичус, спросили у него в программе "Актуальное интервью".

По словам литовца, находиться в большом кольце было надежнее. А сейчас Прибалтика станет скандинавскими задворками. В Литве есть соединение по одной линии из Клайпеды в Швецию, которая работает с 2016 года и в течение двух лет эксплуатации ломалась 31 раз, 12 из них это были обрывы кабелей. Были даже промежутки, когда линия не работала до 3 месяцев.

Эдикас Ягелавичус рассказал, что есть еще 2 кабеля, которые идут из Эстонии в Финляндию, один из них сейчас оборван и тоже не работает. А подсоединение через польский LitPol он считает вообще сказочным, потому что это небольшая и не мощная линия. Она предназначена, чтобы Польша покупала электроэнергию, потому что на северо-востоке большой дефицит электроэнергии, а не для поставок в Литву.

"Чисто политическое решение". Эксперт о выходе стран Балтии из энергосистемы БРЭЛЛ 8 февраля страны Балтии выйдут из единой с Россией и Беларусью энергосистемы БРЭЛЛ, после чего начнут получать электричество со стороны Евросоюза 07.02.2025 11:43

Эдикас Ягелавичус обратил внимание и на другой вопрос - на синхронизацию. Он пояснил, что если бы тепловая электростанция, которая обеспечивает 80 % электроэнергии в Эстонии, сломалась, раньше были обеспечены перетоки. "Кстати, тепловая станция работает на сланцах, - напомнил он. - Ей были выделены большие средства, модернизировали ее, чтобы она нормально могла работать на сланцах. Одной рукой как бы дали, а другой рукой сейчас начинают бить, что это как бы не зеленая энергетика, как бы вредно для природы. И по чуть-чуть хотят свернуть".

Эдикас Ягелавичус:

"Зеленая энергетика - это, наверное, вообще отдельная большая тема, на которой сидит какая-то очень мощная мировая группировка и каким-то способом зарабатывает деньги. Сейчас к власти пришел Трамп, повестку начинают менять. Сейчас как бы нормально, наверное, будет и сланцы добывать в Эстонии, копать уголь и топить эти станции углем, наверное, скоро будет нормальным".

Эдикас Ягелавичус рассказал, что видел статьи 13 февраля, что электроэнергия подорожала на 40 %. "Конечно, они придумывают разные причины, что это якобы из-за возобновляемых источников, потому что они мало генерируют электроэнергии. Еще какие-то причины придумывают, что похолодало очень резко. Но только не из-за отключения от БРЭЛЛ, только вот что-то другое", - отметил он.

Страны Прибалтики должны будут платить Евросоюзу за синхронизацию. В БРЭЛЛ это было бесплатно, а тут сейчас за это придется платить деньги, рассказал специалист.