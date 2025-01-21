Выборы 2025: Как будут проводиться экзитполы?

320 избирательных участков будут задействованы по всей стране для проведения экзитполов. Согласно социологической выборке, исследование проводится как в крупных городах, так и в сельской местности. Этим будут заниматься специалисты Белорусского комитета молодежных организаций. Опрашивать респондентов непосредственно на выходе из избирательных участков будут около тысячи интервьюеров.

"Если к Вам, после того как Вы вышли из избирательного участка, подойдут интервьюеры молодежной лаборатории БКМО в отличительной синей экипировке, их не нужно бояться. Можно смело и общаться с ними, и отвечать на простые вопросы. После того как интервьюер поздоровается и представится, он задаст единственный вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Опрос проводится анонимно. Называть свое имя либо предоставлять другие данные не нужно", - рассказал Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодежных организаций.