Юным белорусам торжественно вручили паспорта на Минской международной книжной выставке-ярмарке

15 марта юным гражданам Беларуси были торжественно вручены паспорта на XXXII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Она стала одной из самых притягательных площадок для книголюбов страны.

В День Конституции Беларусь была в центре внимания на книжном форуме. Национальный колорит был представлен в бумажном переплете. В афише - автограф-сессии с писателями, мастер-классы, спикер-клубы.

Четвертый день в белорусской столице проходит XXXII Минская международная книжная выставка-ярмарка.

Более полутысячи экспонентов, акции и встречи с писателями - такой литературный калейдоскоп развернулся в выставочном центре по проспекту Победителей.

Главным лейтмотивом нынешней выставки стала экспозиция стран - участников ЕАЭС, объединенная общей темой 80-летия Великой Победы.

Более 20 стран-участников. Литературу презентуют евразийская "пятерка", а также приехали гости из Объединенных Арабских Эмиратов, Кубы, Китая и других государств.

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Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Гордость для многих стран - представлять здесь свою литературу. Очень ярко оформлены павильоны. Приехало очень много наших коллег-публицистов, писателей. Для них Беларусь - это источник мысли и вдохновения".

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Каждый день международной выставки посвящен одному из государств-участников. Символично, что в День Конституции в центре внимания хозяйка мероприятия - Беларусь. В государственный праздник состоялось вручение паспортов школьникам. Это ребята, отличившиеся в учебе, спорте и общественной деятельности.

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Те, кто получал свой первый паспорт, это действительно орлы. У ребят действительно есть потенциал. Они очень многое сделали. И я понимаю, что у нашей страны очень достойное будущее. Выставка, которая с каждым годом вызывает все больший интерес, несмотря на развитие современных цифровых технологий, и большое количество молодежи свидетельствует о том, что интерес к классической книге в нашей стране не ослабевает".

Ребята, получившие паспорта, поделились впечатлениями:

"Получаю паспорт и испытываю неимоверное чувство гордости не только за себя, но и за свою страну. Это безумно приятно - получать свой первый паспорт гражданина Республики Беларусь в столь значимом месте и с такими значимыми людьми".

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"Это знаменательный день для Республики Беларусь, потому что Конституция - это основной закон страны. Я очень горда, что я - гражданин Республики Беларусь, и я очень рада, что получаю паспорт именно в этот знаменательный день".

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"Для меня это очень значимо и волнительно. Очень рад, что смог попасть в Минск, чтобы получить свой паспорт. Люблю свою Беларусь и хочу учиться и работать на ее благо".