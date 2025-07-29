За 2024 год в Беларуси было открыто около 90 спорткомплексов

Исполнить мечту белорусам помогает и спорт. В стране этой сфере уделяется огромное внимание. Инфраструктура, доступность и профессионалы объединяют людей разных возрастов и профессий от малых населенных пунктов до больших городов.

Только за 2024 год в стране было открыто около 90 спортивных объектов.

Небольшой городок Мосты в Гродненской области знаменит не только своей одноименной конструкцией, хотя самый длинный в Беларуси пешеходный подвесной мост действительно впечатляет. Его торжественно открыли после реконструкции 2 мая. 193,3 м соединяют два берега реки Неман.

Расположен мост рядом с еще одним объектом - футбольным стадионом. Он был построен еще в 1980 году, а в 2024-м открылся после реконструкции.

Стадион "Неман" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/370e7db4-e841-453c-be38-d0702b3c21fb/conversions/09d3ab45-a172-4c92-879c-1124926a3607-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/370e7db4-e841-453c-be38-d0702b3c21fb/conversions/09d3ab45-a172-4c92-879c-1124926a3607-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/370e7db4-e841-453c-be38-d0702b3c21fb/conversions/09d3ab45-a172-4c92-879c-1124926a3607-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/370e7db4-e841-453c-be38-d0702b3c21fb/conversions/09d3ab45-a172-4c92-879c-1124926a3607-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Кухлей, завсектором спорта и туризма Мостовского райисполкома:

"Вокруг стадиона была стена из кирпича. Он был построен в 1980 году, и до этого времени реконструкции никакой не было".

На полноразмерном футбольном поле с современным искусственным покрытием, которое имеет сертификат ФИФА "Две звезды", свои матчи проводит местная футбольная команда "Мосты".

"Мы находились в 2024 году среди всех команд чемпионата республики на 9-м месте по посещаемости. В среднем матчи посещало 1,2 тыс. - 1,3 тыс. человек, а вместимость трибун - 1,6 тыс. человек", - рассказал Сергей Кухлей.

Разминка, метание ядра, нормативы по челночному бегу - учащиеся 2-й и 5-й школ в учебное время здесь занимаются физкультурой. Поколение постарше по вечерам осваивает скандинавскую ходьбу.

Учебные занятия физкультурой на стадионе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5628415a-1252-4343-ae8e-ce4e9eb771b9/conversions/c0acc518-6a9b-44b8-aaa9-06fbb312b570-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5628415a-1252-4343-ae8e-ce4e9eb771b9/conversions/c0acc518-6a9b-44b8-aaa9-06fbb312b570-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5628415a-1252-4343-ae8e-ce4e9eb771b9/conversions/c0acc518-6a9b-44b8-aaa9-06fbb312b570-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5628415a-1252-4343-ae8e-ce4e9eb771b9/conversions/c0acc518-6a9b-44b8-aaa9-06fbb312b570-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Сейчас после реконструкции очень приятно тут заниматься", - поделился один из учеников.

Павел Колесников среди местных подростков пользуется авторитетом. На скейт-площадке он просто мастер - тренируется сам, помогает другим. Парень признается, что трюкам научился давно. А сейчас появилась возможность делать это гораздо безопаснее и профессиональнее.

Слоним - город в Гродненской области с населением почти в три раза больше Мостов. Здесь в 2024 году открыли новенький ФОК "Щара", который тотчас же стал отличной альтернативой всем подобным учреждениям. Здесь и бассейнов больше, и тренажерка попросторнее.

Артем Брайчук, директор физкультурно-оздоровительного комплекса "Щара":

"Тренажерами белорусского производства оснащен наш тренажерный зал на 90 %".

Бассейн в спорткомплексе "Щара" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/660df033-8960-497f-93ab-e4f468880978/conversions/cdec80eb-c617-4e01-b62e-327ab39c875d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/660df033-8960-497f-93ab-e4f468880978/conversions/cdec80eb-c617-4e01-b62e-327ab39c875d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/660df033-8960-497f-93ab-e4f468880978/conversions/cdec80eb-c617-4e01-b62e-327ab39c875d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/660df033-8960-497f-93ab-e4f468880978/conversions/cdec80eb-c617-4e01-b62e-327ab39c875d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Конструкция тренажерного зала сделана по-хитрому. Посетители, занимаясь на беговой дорожке, могут лицезреть и по-своему завидовать тем, кто в это время плавает в бассейне. Неудивительно, что посещаемость спорткомплекса немалая.

Валерий Сидорчик, начальник отдела спорта и туризма Слонимского райисполкома:

"Практически ежедневно нас посещают около 500-550 человек".

Строительство нужных людям объектов активно ведется и сейчас. К примеру, в Гродно совсем скоро должен появиться свой баскетбольный комплекс. Как нельзя вовремя - местный клуб впервые за 21 год стал чемпионом страны.

Начальник Главного управления спорта и туризма Миноблисполкома Евгений Булойчик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/acdb96af-0efe-46fc-8ce1-c9dfab6f9c19/conversions/e7fe24fc-82a5-49c6-86ae-34175038fd8c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/acdb96af-0efe-46fc-8ce1-c9dfab6f9c19/conversions/e7fe24fc-82a5-49c6-86ae-34175038fd8c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/acdb96af-0efe-46fc-8ce1-c9dfab6f9c19/conversions/e7fe24fc-82a5-49c6-86ae-34175038fd8c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/acdb96af-0efe-46fc-8ce1-c9dfab6f9c19/conversions/e7fe24fc-82a5-49c6-86ae-34175038fd8c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евгений Булойчик, начальник Главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:

"В 2025 году будет введен ФОК в Минском районе, в Крупках. Планируем также строительство таких комплексов в Несвиже, Смолевичах и Слуцке. Также мы хотим создать такие же настоящие условия для жителей сельской местности".