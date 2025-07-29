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За 2024 год в Беларуси было открыто около 90 спорткомплексов
Исполнить мечту белорусам помогает и спорт. В стране этой сфере уделяется огромное внимание. Инфраструктура, доступность и профессионалы объединяют людей разных возрастов и профессий от малых населенных пунктов до больших городов.
Только за 2024 год в стране было открыто около 90 спортивных объектов.
Небольшой городок Мосты в Гродненской области знаменит не только своей одноименной конструкцией, хотя самый длинный в Беларуси пешеходный подвесной мост действительно впечатляет. Его торжественно открыли после реконструкции 2 мая. 193,3 м соединяют два берега реки Неман.
Расположен мост рядом с еще одним объектом - футбольным стадионом. Он был построен еще в 1980 году, а в 2024-м открылся после реконструкции.
Сергей Кухлей, завсектором спорта и туризма Мостовского райисполкома:
"Вокруг стадиона была стена из кирпича. Он был построен в 1980 году, и до этого времени реконструкции никакой не было".
На полноразмерном футбольном поле с современным искусственным покрытием, которое имеет сертификат ФИФА "Две звезды", свои матчи проводит местная футбольная команда "Мосты".
"Мы находились в 2024 году среди всех команд чемпионата республики на 9-м месте по посещаемости. В среднем матчи посещало 1,2 тыс. - 1,3 тыс. человек, а вместимость трибун - 1,6 тыс. человек", - рассказал Сергей Кухлей.
Разминка, метание ядра, нормативы по челночному бегу - учащиеся 2-й и 5-й школ в учебное время здесь занимаются физкультурой. Поколение постарше по вечерам осваивает скандинавскую ходьбу.
"Сейчас после реконструкции очень приятно тут заниматься", - поделился один из учеников.
Павел Колесников среди местных подростков пользуется авторитетом. На скейт-площадке он просто мастер - тренируется сам, помогает другим. Парень признается, что трюкам научился давно. А сейчас появилась возможность делать это гораздо безопаснее и профессиональнее.
Слоним - город в Гродненской области с населением почти в три раза больше Мостов. Здесь в 2024 году открыли новенький ФОК "Щара", который тотчас же стал отличной альтернативой всем подобным учреждениям. Здесь и бассейнов больше, и тренажерка попросторнее.
Артем Брайчук, директор физкультурно-оздоровительного комплекса "Щара":
"Тренажерами белорусского производства оснащен наш тренажерный зал на 90 %".
Конструкция тренажерного зала сделана по-хитрому. Посетители, занимаясь на беговой дорожке, могут лицезреть и по-своему завидовать тем, кто в это время плавает в бассейне. Неудивительно, что посещаемость спорткомплекса немалая.
Валерий Сидорчик, начальник отдела спорта и туризма Слонимского райисполкома:
"Практически ежедневно нас посещают около 500-550 человек".
Строительство нужных людям объектов активно ведется и сейчас. К примеру, в Гродно совсем скоро должен появиться свой баскетбольный комплекс. Как нельзя вовремя - местный клуб впервые за 21 год стал чемпионом страны.
Евгений Булойчик, начальник Главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:
"В 2025 году будет введен ФОК в Минском районе, в Крупках. Планируем также строительство таких комплексов в Несвиже, Смолевичах и Слуцке. Также мы хотим создать такие же настоящие условия для жителей сельской местности".
Быть активным и физически развитым сегодня модно и престижно. Ведь спорт - это не просто для тела, спорт - прежде всего для души.