Забыть нельзя. В Дальве почтили память жертв геноцида белорусского народа

Дальва. Сестра Хатыни. Это место скорби, о котором должен помнить каждый белорус. И хотя бы раз в жизни привезти сюда своих детей. В 1944 году деревню сожгли дотла нацисты вместе с жителями. И такая трагедия больше никогда не должна повториться на нашей земле.

Сегодня в комплексе проходит митинг, посвященный Дню защитников Отечества. Представители Совета ветеранов Белтелерадиокомпании говорят с молодежью. Школьники и студенты из Логойского района и Минска по традиции поучаствовали в забеге на 1 км.

Наталья Клишевич, начальник отдела университета МИТСО: "Приезжаем сюда и на торжественное мероприятие, и на митинги, и просто привести в порядок территорию, помочь в каких-то организационных вопросах. Наши студенты захотели сюда приехать для того, чтобы проявить свое уважение и отношение к таким местам, к сохранению исторической памяти".

А после возложили цветы к монументу. Дальва - это место скорби, где каждый год собираются, чтобы почтить память невинных погибших минутой молчания.

Николай Кресик, председатель Логойского районного совета ветеранов: "Дальва - это деревня, которая была сожжена немцами за 10 дней до прихода Советской Армии. Это самая последняя деревня, сожженная немцами в годы Великой Отечественной войны, где погибло 44 человека. Из них 29 детей, 13 женщин и 2 мужчин. Конечно, как не в таком месте, на такой вот базе воспитывать детей подрастающего поколения".

Георгий Молчан, председатель Совета ветеранов Белтелерадиокомпании: "Только чтобы был мир, чтобы можно было созидать, что нам действительно сейчас надо быть всем вместе, крепиться. И каждый должен на своем месте, как это и руководством страны сказано, заниматься делом и не думать только о себе, а думать и о стране".