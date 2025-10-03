3.69 BYN
Зачем нужна кровожадная пропаганда Запада - обсуждают эксперты в "Клубе редакторов"
Автор:Редакция news.by
Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события недели. Какую роль играет Зеленский? Зачем нужна кровожадная пропаганда? И в чем заключается экономика большого конфликта.
Дмитрий Жук, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Они сегодня формируют долговременную модель, экономическую модель для своей экономики. Все разговоры о нападении России - это всего лишь подогревание спроса на ближайшие 5 лет (до 2030 года), как они артикулируют, чтобы Европа покупала вооружение не только для Украины, но и для себя. Они же выгребли все свои склады еще раньше в Украину".
Как фальсифицировали выборы в Молдове, где похоронена украинская независимость? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" сразу после "Панорамы".