Зачем нужна кровожадная пропаганда Запада - обсуждают эксперты в "Клубе редакторов"

"Они сегодня формируют долговременную модель, экономическую модель для своей экономики. Все разговоры о нападении России - это всего лишь подогревание спроса на ближайшие 5 лет (до 2030 года), как они артикулируют, чтобы Европа покупала вооружение не только для Украины, но и для себя. Они же выгребли все свои склады еще раньше в Украину".