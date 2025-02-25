Жительница Молодечненского района доверилась "правоохранителю" и потеряла 14 тыс. белорусских рублей

Жительница Молодечненского района поверила лжеправоохранителю и лишилась 14 тыс. белорусских рублей. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

60-летней жительнице Молодечненского района позвонил в мессенджере "сотрудник" оператора сотовой связи. Девушка пояснила, что пенсионерке необходимо продлить срок действия абонентского номера. Спустя время женщине снова позвонили. На этот раз собеседник представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что оператор сотовой связи является мошенником, желающим оформить на пенсионерку кредит.

Лжеправоохранитель посоветовал женщине оформить в разных банках сразу два кредита на максимальную сумму, чтобы спасти ее кредитную историю.

Полученные в банке 14 тыс. белорусских рублей пенсионерка зачислила на свой счет, данные которого передала "правоохранителю". Обнаружив, что карта заблокирована и денег на ней нет, женщина обратилась за помощью в милицию.