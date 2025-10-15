Журналист Маркелов высказался об украинцах, оккупировавших Польшу

"Но почему они загнали себя в тупик? Потому что с этой темой мы поможем Украине - они теперь воют с этой самой Украиной, с этими офигевшими, извините за непарламентское выражение, абсолютно охамевшими беженцами, так называемыми, которые в большинстве своем (есть, конечно, люди, которые от войны убежали), но их минимум) - это нувориши, криминальные группировки, это богатейшие персонажи, которые оккупировали Польшу. Польша оккупирована этими так называемыми беженцами, которые разъезжает на дорогих машинах, тратят деньги налогоплательщиков. Неслучайно Навроцкий стал лоббировать на эту тему и заявил о том, что все это ограничивающая выдача пособий для украинских беженцев. Теперь они должны доказывать, что они работают, принося какую-то пользу стране, которая их приютила. Вот и все".