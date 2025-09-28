3.64 BYN
29 сентября в Минске пройдет заседание Совета глав правительств СНГ
29 сентября в Минске состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ. Традиционно встреча пройдет в двух форматах: узком и широком.
Основной акцент - на торгово-экономическом партнерстве. Всего в повестке заседания 15 вопросов. В частности, будут говорить о сотрудничестве в научно-технологической сфере, в области лесного хозяйства и лесной промышленности, в сфере цифровых технологий, сельском хозяйстве, строительстве, а также использовании атомной энергии в мирных целях.
В узком формате детально обсудят стратегию научно-технологического развития Содружества Независимых Государств на 2026-2035 годы. Это важнейший документ, который придаст определенный импульс дальнейшему развитию не только фундаментальных исследований в различных сферах.
Кроме того, на заседании будет предложено утвердить проекты Плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, а также Плана мероприятий по подготовке и проведению в следующем году в СНГ Года охраны здоровья. Помимо этого состоится и заседание Евразийского межправсовета, которое пройдет 30 сентября.