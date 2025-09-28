29 сентября в Минске пройдет заседание Совета глав правительств СНГ

29 сентября в Минске состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ. Традиционно встреча пройдет в двух форматах: узком и широком.

Основной акцент - на торгово-экономическом партнерстве. Всего в повестке заседания 15 вопросов. В частности, будут говорить о сотрудничестве в научно-технологической сфере, в области лесного хозяйства и лесной промышленности, в сфере цифровых технологий, сельском хозяйстве, строительстве, а также использовании атомной энергии в мирных целях.

В узком формате детально обсудят стратегию научно-технологического развития Содружества Независимых Государств на 2026-2035 годы. Это важнейший документ, который придаст определенный импульс дальнейшему развитию не только фундаментальных исследований в различных сферах.